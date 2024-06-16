Іноземні журналісти пояснюють, що окупанти все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту. Окрім того, вони, ймовірно, продовжуватимуть наступ влітку. Адже суха земля та довші дні сприятимуть просуванню ворога.

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Що відомо про стратегію "еластичної стрічки" ЗСУ в обороні

Журналісти пояснили, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись". Адже Україна прагне виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.

Україна розгорнула оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки вона не буде краще озброєна та забезпечена. Роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад,

– заявили виданню військові.

Водночас аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь й можна поступитися невеликою територією, проте згодом отримати більше.

Видання написало, що ця стратегія контрастує з 9-місячною битвою за Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат в марній спробі втримати місто та не поступитися.

За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, Україна вже бачить результати американської допомоги.

Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1,

– заявив заступник Рустема Умєрова.

За його словами, для нейтралізації російської авіації ЗСУ потрібні щонайменше 130 винищувачів F-16, які, як він очікує, надійдуть пізніше 2024 року та на початку 2025.

Яка ситуація на фронті: коротко