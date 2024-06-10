Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 3 по 9 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Російський прапор там знищено, – Зеленський прокоментував ситуацію у Рижівці на Сумщині

Що відбувається в Рижівці

Увечері 9 червня очільник окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзан Кадиров заявив, що його найманці начебто захопили село Рижівка, що у Сумській області – на межі з Курською областю Росії.

Місцева влада спростувала заяву окупантів про захоплення населеного пункту, проте більше пояснень дали аналітики DeepState.

Вони відзначили, що Рижівка тривалий час перебуває у сірій зоні – ворог постійно обстрілює Сумщину, через що страждають прикордонні села. Рижівка – серед тих населених пунктів, куди часто прориваються ворожі ДРГ, і цілком виглядає ймовірним, що найманці Кадирова – теж діяли як ДРГ, хоча точно встановити, чи справді це відбулося вчора, чи набагато раніше – складно. Але за словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, таких будівель, які видно на відео найманців маріонетки Кремля, у селі навіть немає. Тобто "тік-ток війська" зняли десь відео в умовному Тьоткіно чи в селі на лінії фронту і видають це за наступальні дії на Сумщині.

Та президент Володимир Зеленський уранці 10 червня заявив, що окупантів у селі немає і російський прапор там знищений. Тобто там були диверсанти. Проте чи це були найманці Кадирова – поки невідомо.

Очевидною метою поширення такого повідомлення з боку росіян стало сіяння паніки серед українців через перспективу відкриття ще одного напрямку на фронті. Проте варто нагадати, що для росіян Харківська кампанія провалилася і їй потрібні ресурси там, які й підтягують з Херсонщини. Крім того, ворог бажає максимально розосередити наші війська, аби послабити нашу оборону на інших напрямках.

Саме село через повномасштабну війну фактично безлюдне і має специфічне розташування. Річ у тім, що воно розташоване за річкою і є фактично сателітом села Тьоткіно Курської області – у сіл навіть є спільна вулиця.

Великої доцільності кидати туди сили – немає, адже треба контролювати й Тьоткіно в такому разі. Чи планує ворог провести аналогічну, як біля Вовчанська, операцію – планує. Чи зробить він це – покаже час. І якби там не було, але Сили оборони мають бути готові, і подібні рухи хоч якось, але відтягують наші резерви з інших ділянок,

– наголошують аналітики DeepState.



Рижівка на карті / Карта DeepStateMAP

Бої на Харківщині

Тривають активні бої й на півночі Харківщини. Основними точками зіткнень є район села Липці та місто Вовчанськ. Щодо останнього, то за словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, Сили оборони контролюють 70% міста – тобто зона контролю українських військ збільшилася, адже в розпалі наступу становила близько 60%. Проте в самому Вовчанську тривають активні бої і ситуація динамічна, саме тому змін на карті бойових дій за тиждень не було. Варто відзначити, що ЗСУ перешкоджають будь-яким спробам росіян форсувати річку Вовча.

Також ворог постійно атакує село Липці, аби захопити його і просунутися в напрямку Харкова. Проте на обох плацдармах жодних просувань ворога зафіксовано не було – наступ росіян зупинено.



Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку основними напрямками боєзіткнень є райони сіл Іванівка та Берестове. Біля останнього просувань ворога не зафіксовано. Проте протягом минулого тижня росіяни змогли просунутися в районі Іванівки в напрямку Степової Новоселівки. У результаті ворожої атаки Іванівка окупована.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Часів Яр

Напруженою є ситуація на Бахмутському напрямку, де ворожі війська зосереджені на захопленні міста Часів Яр. Упродовж минулого тижня бої тривали на околицях та в самому місті, а також в районах сіл Калинівка, Іванівське та Кліщіївка. У жодному з них просування ворога не зафіксовано.

Тижнями раніше росіяни впритул наблизилися до Калинівки, яка розташована на північ від Часового Яру. У самому місті росіяни змогли просунутися і станом на кінець тижня захопили більшу частину східного району міста. Ворог застосовує ледь не все наявне озброєння, включно з керованими авіабомбами. У Часовому Яру все ще залишаються кілька сотень цивільних.





Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на лінії фронту. Основними точками боєзіткнень минулого тижня були райони сіл Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Яснобродівка.

У результаті штурмових дій ворогу вдалося досягти успіхів у районах зазначених сіл, зокрема і впритул підійти до Новоолександрівки. А це вказує на намір ворога вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка для подальших наступальних дій у напрямках цих міст.

На цьому напрямку росіяни продовжують використовувати тактику м'ясних штурмів, яка, попри втрати, дає результат для окупантів. А оскільки російське командування не зважає на втрати особового складу, то для ворога це не проблема.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

На Курахівському напрямку найзапекліші бої тривають у Красногорівці. Ворог намагається всіма силами захопити місто, проте потужний опір Сил оборони не допускає цього. Упродовж минулого тижня росіянам вдалося просунутися на кілька десятків метрів поблизу центру міста. Проте більшість Красногорівки залишається під контролем ЗСУ.



Ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі Роботиного

Складною є також ситуація і в районі села Роботине на Оріхівському напрямку. Там ворог продовжує докладати всіх зусиль для ліквідації плацдарму, який з'явився під час тогорічної кампанії ЗСУ.

Упродовж минулого тижня росіяни збільшили свою присутність на півдні села та на околицях. Майже все село перебуває у сірій зоні. Варто відзначити, що через активні бої село повністю знищене.



Ситуація в районі села Роботине / Карта DeepStateMAP

Допомагати армії потрібно завжди

Крім вищезгаданих напрямків, бої також тривають в районі Білогорівки на Луганщині, Тернів, Старомайорського, Виїмки, Побєди та Георгіївки на Донеччині, у Кринках на Херсонщини. А також щодня під обстрілом опиняються прикордонні райони Сумщини, Чернігівщини й Харківщини та прифронтові населені пункти.

Понад 2 роки вся країна живе в таких умовах, але ми можемо це змінити. Найперше це можуть, звісно, військові. Проте воїнам потрібна постійна підтримка, адже це війна: щось знищено, щось втрачено, щось полегшило б роботу. Так постійно й з'являються запити на закупівлю тих чи інших обладнань або зброї.

Тому важливо долучатися до зборів. Так, це не обов'язок. Але якщо ми хочемо, аби війна скінчилася, нам потрібно до цього докластися.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.