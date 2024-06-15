Так, росіяни не полишають спроб захопити хоча б клаптик української землі. Однак Сили оборони успішно вибивають окупантів з їхніх позицій.

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Наші захисники вибили росіян з позицій

Про успіх Збройних Сил України повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар. Окрему увагу він зосередив саме на тому, що це не росіяни відступили самостійно, а їх просто-напросто вибили звідти.

Можна і по людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили окупантів з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть,

– наголосив український воїн.

Святослав Паламар також додав, що гідну відсіч ворогу дали бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов".

За даними фахівців Deepstate, росіяни втратили свої позиції у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

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