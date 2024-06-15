Так, росіяни не полишають спроб захопити хоча б клаптик української землі. Однак Сили оборони успішно вибивають окупантів з їхніх позицій.
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Наші захисники вибили росіян з позицій
Про успіх Збройних Сил України повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар. Окрему увагу він зосередив саме на тому, що це не росіяни відступили самостійно, а їх просто-напросто вибили звідти.
Можна і по людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили окупантів з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть,
– наголосив український воїн.
Святослав Паламар також додав, що гідну відсіч ворогу дали бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов".
За даними фахівців Deepstate, росіяни втратили свої позиції у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.
"Азову" дозволили бити з американської зброї
- Раніше офіційні особи США забороняли "Азову" використовувати американську зброю, оскільки підозрювали, що деякі із засновників підрозділу дотримувалися расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів.
- Однак нещодавно стало відомо, що бригада пройшла перевірку Ліхі, яку проводив Держдеп США. Він забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини.
- Незабаром у бригаді повідомили, що співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США.
- Це означає, що відтепер вона має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. Вони також додали, що це нова сторінка в історії підрозділу. Таким чином "Азов" стає ще потужнішим.
- Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на зняття заборони на американську зброю для підрозділу. Він зазначив, що це рішення – перемога над російською пропагандою.
- Він зазначив, що американське озброєння вкупі з колосальним бойовим досвідом стане смертельною зброєю для ворогів України. За його словами, всі причетні до цього – це справжні друзі "Азову" та його надійна опора. Підрозділ це не забуде.