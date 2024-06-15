"Азов" пройшов перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання американської допомоги. Зазначимо, що штучна заборона, породжена Кремлем, діяла ще 2017 року.

Дивіться також Що для України означає історична безпекова угода зі США і чи зможе Трамп її розірвати

Звернення "Редіса"

Денис Прокопенко зауважив, що всі в "Азові" знають, що якою б важкою не була ситуація – рішення є завжди. Питання полягає лише в зусиллях, які потрібно докласти до цього, у злагодженості роботи та професійності команди.

"Редіс" вказав, що бійці "Азову" щодня демонструють ці якості на фронті. Саме тому США нарешті зняли заборону на використання їх зброї підрозділом. Полковник наголосив, що створена російською пропагандою заборона, яка діяла з 2017 року, нарешті подолана.

Я вдячний Сполученим Штатам за уважний розгляд цього питання і правильне рішення, яке якісно посилить наш підрозділ, а з ним і всі Сили оборони та безпеки України

Також "Редіс" висловив вдячність міністру оборони, командування Нацгвардії та Посольству України в США – і всім, хто допомагав досягти бажаного результату. Він зазначив, що всі причетні до цього – це справжні друзі "Азову" та його надійна опора. Підрозділ це не забуде.

Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення,

– сказав "Редіс".

Командир "Азову" зазначив, що американське озброєння вкупі з колосальним бойовим досвідом стане смертельною зброєю для ворогів України.

Реакція Дениса Прокопенка на дозвіл від США: дивіться відео

Що відомо про заборону "Азову"