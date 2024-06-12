Представник Держдепартаменту США У США підтвердили зняття заборони на передачу американської зброї 12 бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Заборона діяла близько 10 років.

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Росія працювала над дискредитацією

Державний департамент провів перевірку та не знайшов доказів грубих порушень прав людини, скоєних бригадою "Азов". Крім цього, там зазначили, що над дискредитацією бригади активно працювала російська пропаганда.

Підрозділ Національної гвардії України у складі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" тривалий час намагалися прирівняти до мілітарного угрупування "Батальйон Азов", яке утворилося для захисту України від вторгнення Росії в 2014 році,

– мовиться в повідомленні.

Цей батальйон розформували у 2015, а склад бригади суттєво змінився.

У бригаді відреагували на рішення США