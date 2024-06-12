Представитель Госдепартамента США В США подтвердили снятие запрета на передачу американского оружия 12 бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Запрет действовал около 10 лет.
Смотрите также Почувствовали угрозу: как США и Польша будут бороться с российскими фейками
Россия работала над дискредитацией
Государственный департамент провел проверку и не нашел доказательств грубых нарушений прав человека, совершенных бригадой "Азов". Кроме этого, там отметили, что над дискредитацией бригады активно работала российская пропаганда.
Подразделение Национальной гвардии Украины в составе 12-й бригады специального назначения "Азов" длительное время пытались приравнять к милитарной группировке "Батальон Азов", которая образовалась для защиты Украины от вторжения России в 2014 году,
– говорится в сообщении.
Этот батальон расформировали в 2015, а состав бригады существенно изменился.
В бригаде отреагировали на решение США
- В бригаде сообщили, что сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США.
- Это означает, что отныне она имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.
- Бойцы выразили благодарность Министерству внутренних дел Украины, командованию Национальной гвардии Украины, Посольству Украины в Соединенных Штатах Америки и всем, кто открыто или кулуарно присоединился к преодолению этого запрета.