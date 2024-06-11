Таким образом бригада "Азов" получит доступ к оружию, которое предоставляет Украине США. Это официально подтвердили в Соединенных Штатах.

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Что сказали в "Азове"

В бригаде сообщили, что сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США.

Это означает, что отныне она имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.

Бойцы выразили благодарность Министерству внутренних дел Украины, командованию Национальной гвардии Украины, Посольству Украины в Соединенных Штатах Америки и всем, кто открыто или кулуарно присоединился к преодолению этого запрета.

Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар,

– заявили украинские воины.

Они также добавили, что это новая страница в истории подразделения. Таким образом "Азов" становится еще мощнее, еще профессиональнее и еще опаснее для оккупантов.

Подробнее о разрешении США о передаче оружия