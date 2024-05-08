Американцы не хотят предоставлять оружие именно "Азову" – под влиянием российской пропаганды считают, что это подразделение "откровенно неонацистское" и "фашистское". И хотя командир бригады "Редис" призвал отменить этот запрет, США не спешат. На сайте электронных петиций можно подписать документ, чтобы обойти эти ограничения.

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О чем говорится в петиции

В ней изложен призыв к украинскому правительству способствовать отмене американского запрета.

Несмотря на опыт и профессионализм военнослужащих бригады, распространение российской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию и подготовки 12 бригады "Азов",

– констатировал Денис "Редис" Прокопенко.

В документе сделан акцент на том, что "Азов" – важная составляющая Вооруженных Сил Украины. Бригада не раз демонстрировала свою боевую готовность и участвовала в наиболее ожесточенных боях. В частности, легендарной стала оборона Мариуполя в 2022 году.

Бойцы бригады – настоящие профессионалы, которые имеют высокую мотивацию. Они стремятся защищать Отечество и бороться с агрессором. А сделать это эффективнее можно, если иметь качественное оружие.

"Призываем президента Украины поручить премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки об отмене этих ограничений, чтобы обеспечить 12 бригаде специального назначения "Азов" необходимую поддержку", – говорится в тексте петиции.

Обратите внимание! Подписать документ можно по ссылке. Это третья петиция, ее создали украинцы. Предыдущие две отклонил сайт официального интернет-представительства президента Украины как не соответствующие установленным требованиям. На момент публикации новости петиция уже набрала голоса.

Почему США не хотят поддержать "Азов"

Дело в том, что в 2017 году в закон о консолидированных ассигнованиях (Appropriations bill) были внесены поправки. Одно из положений буквально блокирует возможность поддержки бригады – оно "запрещает использование средств, предоставленных этим законом, для предоставления оружия, учений или иной помощи батальону "Азов".

Поправку предложил конгрессмен Джон Коньерс – младший, демократ от штата Мичиган. Это произошло еще в 2015 году.

Бойцы подчеркивают: "Азов" оборонял Мариуполь в 2022 году с ограниченными ресурсами и устаревшими образцами вооружения – именно из-за этих поправок, принятых еще до полномасштабной войны. А причина неуступчивости США – в том, что на некоторых людей там влияет российская пропаганда.

Тем временем западные СМИ назвали наиболее желанное оружие от Америки для Украины. Это не ПВО и даже не F-16, а специфический беспилотник.