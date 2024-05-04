Сообщается, что эта техника была приоритетом для Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Она поможет удачно идентифицировать российские цели для дальнейших ударов.

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Какую военную технику Украина больше всего хочет от США

По данным Politico, в течение последних месяцев первое место в списке желаний Украины по военной помощи занимает американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper.

По словам издания, это желание продиктовано тем, что Украина ищет новые способы идентификации российских целей в глубоком тылу врага.

В материале также говорится, что Reaper был приоритетом для Украины с первых дней полномасштабной войны. Но если тогда украинские военные стремились использовать беспилотник и для нанесения ударов, то теперь он необходим исключительно для разведки.

Справка. MQ-9 Reaper – первый БпЛА охотник-убийца, который разработали для длительного наблюдения на большой высоте. Имеет турбовинтовой двигатель мощностью 950 лошадиных сил и может поднимать грузы весом 1 700 килограммов. Развивает максимальную скорость до 482 километров в час и может летать на расстояние до 1900 километров.

An MQ-9 Reaper / Haley Stevens, U.S. Air Force

Стоит отметить, что MQ-9 Reaper может перевозить до восьми ракет воздух-земля AGM-114 Hellfire или четырех ракет Hellfire и двух бомб GBU-12 Paveway II весом 230 килограммов с лазерным наведением. Впрочем, Украина теперь уверяет, что не будет использовать его для ударов.

Однако сообщается, что США все равно не решаются отправить эти беспилотники Украине из-за опасений, что Россия может их сбить.