Таким чином бригада "Азов" отримає доступ до зброї, яку надає Україні США. Це офіційно підтвердили у Сполучених Штатах.
Дивіться також Тріумф Ле Пен і шок для Макрона: як вибори у Франції можуть вплинути на підтримку України
Що сказали в "Азові"
У бригаді повідомили, що співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США.
Це означає, що відтепер вона має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.
Бійці висловили вдячність Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони.
Брехня про «Азов», котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару,
– заявили українські воїни.
Вони також додали, що це нова сторінка в історії підрозділу. Таким чином "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів.
Детальніше про дозвіл США щодо передачі зброї
- WP писало, що США мали заборону на передачу свого озброєння бригаді "Азов", однак її скасували.Бригада "Азов" відома обороною "Азовсталі" у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень, йдеться в його заяві. Водночас невідомо, коли саме було знято заборону.
- Приблизно 10 років тому бійцям "Азову" заборонили використовувати американську зброю, оскільки офіційні особи США підозрювали, що деякі із засновників підрозділу дотримувалися расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів. Правозахисники ООН звинуватили "Азов" у порушеннях гуманітарних норм.
- Тепер бригада отримає доступ до американської військової допомоги. Відомо, що вона пройшла перевірку Ліхі, яку проводив Державний департамент США. "Закон Ліхі" забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини.
- В документі було зроблено акцент на тому, що "Азов" – важлива складова Збройних Сил України. Бригада не раз демонструвала свою бойову готовність і брала участь у найбільш запеклих боях. Зокрема легендарною стала оборона Маріуполя у 2022 році.