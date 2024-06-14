13 червня окремим пунктом програми Саміту G7, який приймає 5-зірковий готелі Borgo Egnazia на Адріатичному узбережжі Італії, стало підписання безпекових угод між США та Україною. Велику угоду підписували особисто президенти Байден і Зеленський. Договір вже поспішили назвати історичним, а також "найсильнішою з усіх угод, які були між Україною та США за час Незалежності".

24 Канал пояснює, чому це дійсно важливий документ, а також прогнозує наслідки його ухвалення.

До теми Найсильніша й найслабша угода одночасно, – політолог про безпекові домовленості зі США

17-й договір зі США: що це за гарантії для України

Угода зі Сполученими Штатами стала 17-ою за ліком, що їх уклала Україна зі своїми союзниками. Утім, саме на договір зі США українці чекали найбільше.

Важливо! Повний текст угоди між Україною та США вже оприлюднено – з ним можна ознайомитись, зокрема, на сайті президента України.

Побіжний аналіз документа вказує, що там немає конкретних цифр, він не містить точної вказівки ані на кількість мільярдів доларів допомоги, ані на кількість винищувачів F-16 та іншої військової техніки, необхідної Україні для продовження опору агресору.

У цьому угода суттєво відрізняється від схожого безпекового договору, що укладений між США та Ізраїлем. Утім, там є головне – вказано термін 10 років, на які розрахована угода.

Тобто це фактичні гарантії від головного союзника Україні не зрадити й надалі підтримувати. Все інше, по суті, – лише "рамкова угода", що може бути наповнена відповідним та дуже корисним змістом, якщо буде, звісно, політична воля. З обох боків.



Володимир Зеленський і Джо Байден в Італії / Фото Офісу Президента

Чому безпекова угода зі США така важлива

Кілька місяців тому ми побачили, що сильна політична турбулентність в США може зруйнувати всю архітектуру стосунків між двома країнами, і якщо для Вашингтону це була просто втрата обличчя та авторитету, то Україну американська криза взагалі поставила на межу виживання як держави.

Багатомісячна затримка з допомогою від головного союзника коштувала Україні втрати території та тисяч людських життів. Угода, підписана Байденом і Зеленським 13 червня, покликана унеможливити повторення подібних криз і має стати таким собі "страховим полісом" на майбутнє.

Сторони визнають, що ця Угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі (НАТО – 24 Канал),

– стаття 11 договору.

Цей "страховий поліс" містить у собі чітко прописані кроки з підтримки України, він підтверджує дію всіх попередніх договорів у безпековій галузі, а також має стати "проїзним документом" для України на шляху до НАТО.

Зверніть увагу! Документ на містить зобов'язань, передбачених 5-ою статтею Вашингтонського договору про колективну безпеку країн-членів НАТО.



Джозеф Байден під час пресконференції особливо підкреслив, що американці воювати в Україні не будуть, але цього наразі Україна і не потребує.



Історична угода про безпеку зі США підписана / Фото Офісу Президента

На щастя, Сили оборони України вже довели свою спроможність і цілком здатні перемогти росіян, але за умови, що матимуть достатньо зброї та боєприпасів. Саме цей момент і покликана забезпечити та гарантувати нова угода.

Чи зможе Трамп анулювати безпекову угоду зі США

Майбутні вибори президента США та потенційна зміна адміністрації в Білому домі в січні 2025 року – це те, що викликає занепокоєння всього світу, не лише України.

Головна проблема Дональда Трампа – непередбачуваність, він по кілька разів під час промови змінює свої думки, обіцяє все й усім і вже через хвилину робить розворот на 180 градусів. Це його унікальний стиль, обмежити який можуть лише політичні інституції США. Власне, ми вже бачили, як це відбувається за часів його президентства.

Україна спробувала вибудувати такі механізми, які б захищали угоду від ексцесів. Договір буде зареєстровано в ООН , щоб він був офіційно введений у міжнародний обіг.

, щоб він був офіційно введений у міжнародний обіг. Крім того, угода містить частину, що юридично зобов'язує. Це головна перемога української дипломатії.



Чи зможе Трамп скасувати безпекову угоду США з Україною / Фото NYT

Як заявив заступник Офісу Президента України Ігор Жовква, документ буде подано на ратифікацію до Конгресу, а там нині утворилася потужна проукраїнська коаліція на чолі зі самим спікером Джонсоном, який за кілька місяців перетворився на потужного "яструба" та великого друга Києва.

Для України це буде перша юридично зобов'язуюча безпекова угода. Досі всі інші угоди, які Україна підписувала з партнерами, були лише політично зобов'язуючими. Тож американська угода буде юридично найсильнішою,

– заступник глави ОП, дипломатичний радник Президента України Ігор Жовква пояснює важливий нюанс.

Отже, Дональд Трамп, у разі свого обрання президентом, якщо згадає про свій давній план "мир за 24 години" (коштом українського суверенітету), буде мати суттєві перешкоди. Зокрема, репутаційні, тому він має тричі подумати перед тим, якщо захоче відкликати угоду.

Важливо! Механізм виходу з договору є, він прописаний в самій угоді та передбачає письмове повідомлення дипломатичними каналами та 6 місяців на набрання чинності.

Те ж саме стосується Сенату (наразі він проукраїнський) – нагадаємо, верхня палата Конгресу США має право накласти вето на рішення президента.

Утім, найімовірніше, Трамп не піде проти волі більшості. Особливо в час, коли Росія надсилає підводні човни класу "Ясєнь", фрегати класу "Адмірал Горшков" і рятувальний буксир (про всяк випадок) на Кубу, ніби повторюючи сценарій Карибської кризи.

Росія вирішила дійсно допекти США й не дуже розумно показала, що Америка в разі чого не відсидиться у своєму ізоляційному коконі.

План перемоги: Україна більше не залишиться без допомоги

У ситуації, коли воєнні кораблі росіян перебувають у кількох сотнях морських миль від резиденції Трампа у Мар-а-Лаго, а їхні "Онікси", "Калібри" і "Циркони" прямо загрожують всьому півдню США, рішення про розірвання угоди з тим, хто ефективно знищує твого геополітичного ворога на воді, суходолі та в небі, є занадто екстравагантним навіть для Дональда Трампа.

У цій ситуації має взяти слово сам Трамп, який обіцяв спонсорам своєї кампанії "бомбити Москву та Пекін". Такий варіант українські дипломати також прорахували – якщо Трамп знову стане президентом, він зможе використовувати американсько-українську угоду як "дорожню карту".

У договорі прописане наше (спільне зі США) бачення справедливого завершення війни з Росією та зафіксовані всі ключові елементи Формули миру. А саме:

відновлення суверенітету й територіальної цілісності України,

притягнення до відповідальності країни-агресора та її воєнних злочинців,

санкційний тиск на Росію,

передача її конфіскованих активів на користь України.

Отже, велика безпекова угода зі США – це черговий камінь до стіни обороноздатності України. Разом із попередніми угодами та рішеннями (зокрема, про надання 60 мільярдів доларів допомоги від Конгресу), зобов'язаннями союзників по ЄС, договорів з Канадою та Японією, а також свіженьким рішенням про кредит на 50 мільярдів доларів коштом надприбутків від російських суверенних активів – все це реальні гарантії, що Україна не лише більше не залишиться сам на сам з агресором, але й має чіткий план дій на майбутнє.

Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка Україні і в час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир – справедливий мир для нашого народу,

– Президент України Зеленський пояснює, чим важлива безпекова угода з США.



Володимир Зеленський під час зустрічі з Байденом / Фото ОП

Це, до речі, і є відповіддю на класичне питання співбесід до великих та успішних компаній: "Ким ви бачите себе через 5 (у даному випадку навіть 10) років".