Так, россияне не оставляют попыток захватить хотя бы клочок украинской земли. Однако Силы обороны успешно выбивают оккупантов с их позиций.

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Наши защитники выбили россиян с позиций

Об успехе Вооруженных Сил Украины сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар. Отдельное внимание он сосредоточил именно на том, что это не россияне отступили самостоятельно, а их просто-напросто выбили оттуда.

Можно и по человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы Обороны выбили оккупантов с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступили" стоит,

– подчеркнул украинский воин.

Святослав Паламар также добавил, что достойный отпор врагу дали бойцы 12 бригады специального назначения "Азов".

По данным специалистов Deepstate, россияне потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве и Клещеевке, а также продвинулся возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

"Азову" разрешили бить из американского оружия