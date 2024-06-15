Так, россияне не оставляют попыток захватить хотя бы клочок украинской земли. Однако Силы обороны успешно выбивают оккупантов с их позиций.
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Наши защитники выбили россиян с позиций
Об успехе Вооруженных Сил Украины сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар. Отдельное внимание он сосредоточил именно на том, что это не россияне отступили самостоятельно, а их просто-напросто выбили оттуда.
Можно и по человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы Обороны выбили оккупантов с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступили" стоит,
– подчеркнул украинский воин.
Святослав Паламар также добавил, что достойный отпор врагу дали бойцы 12 бригады специального назначения "Азов".
По данным специалистов Deepstate, россияне потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве и Клещеевке, а также продвинулся возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.
"Азову" разрешили бить из американского оружия
- Ранее официальные лица США запрещали "Азову" использовать американское оружие, поскольку подозревали, что некоторые из основателей подразделения придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов.
- Однако недавно стало известно, что бригада прошла проверку Лихих, которую проводил Госдеп США. Он запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека.
- Вскоре в бригаде сообщили, что сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США.
- Это означает, что отныне она имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности. Они также добавили, что это новая страница в истории подразделения. Таким образом "Азов" становится еще мощнее.
- Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко отреагировал на снятие запрета на американское оружие для подразделения. Он отметил, что это решение – победа над российской пропагандой.
- Он отметил, что американское вооружение вкупе с колоссальным боевым опытом станет смертельным оружием для врагов Украины. По его словам, все причастные к этому – это настоящие друзья "Азова" и его надежная опора. Подразделение это не забудет.