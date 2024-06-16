Иностранные журналисты объясняют, что оккупанты все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта. Кроме того, они, вероятно, будут продолжать наступление летом. Ведь сухая земля и длинные дни будут способствовать продвижению врага.

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Что известно о стратегии "эластичной ленты" ВСУ в обороне

Журналисты объяснили, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Ведь Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.

Украина развернула оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока она не будет лучше вооружена и обеспечена. Делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав,

– заявили изданию военные.

В то же время аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу и можно уступить небольшую территорию, однако впоследствии получить больше.

Издание написало, что эта стратегия контрастирует с 9-месячной битвой за Бахмут, где украинские войска понесли значительные потери в тщетной попытке удержать город и не уступить.

По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, Украина уже видит результаты американской помощи.

Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 к 1,

– заявил заместитель Рустема Умерова.

По его словам, для нейтрализации российской авиации ВСУ нужны не менее 130 истребителей F-16, которые, как он ожидает, поступят позже 2024 года и в начале 2025.

Какова ситуация на фронте: кратко