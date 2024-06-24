Речь идет о танках типа Т-64. Именно благодаря такой работе, пишут в издании, ВСУ до сих пор имеют достаточно много танков на вооружении, несмотря на потери техники на фронте.
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Какая ситуация в ВСУ с танками
Авторы материала отметили, что 150 механизированная бригада, которая была сформирована в октябре 2023 года, сейчас оснащена модернизированными танками Т-64БВ 2017 года выпуска. Forbes признает это развитие событий положительным знаком в условиях трехлетней полномасштабной войны.
Украинские военные отчаянно пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров – боевых такси для пехоты, если упрощенно – но по крайней мере танков у них достаточно, – отмечают журналисты.
В материале указано, что за годы независимости завод имени Малышева модернизировал около тысячи танков Т-64 для дальнейшего военного использования украинцами. Судьба остальных танков остается предметом предположений, что потенциально может указать на то, почему Вооруженные силы Украины не испытывают недостатка танков в течение третьего года продолжающегося конфликта.
Forbes также сообщает, что в ответ на гибридную агрессию в 2014 году Украина инициировала стратегические усилия по расконсервации старых танков Т-64 со складов по всей стране. Считается, что этот процесс значительно активизировался в 2022 году.
Где сейчас модернизируются танки Т-64
В первые недели войны завод имени Малышева получил значительные повреждения. Однако украинская промышленность быстро отреагировала, переместив имеющееся промышленное оборудование и создав новые цеха в более безопасных городах. Параллельно с этим Киев договорился о капитальном ремонте и модернизации танков Т-64 на заводах, расположенных в Польше и Чехии.
Расширение и частичный аутсорсинг украинской танковой промышленности объясняет, почему после потери около 300 Т-64 в боях украинские военные все еще имеют достаточно Т-64 для содержания имеющихся бригад и оснащения новых,
– пишет издание.
Вместе с тем, пишут журналисты, каждый "новый" Т-64 – это старый корпус с современной оптикой и средствами управления огнем. Именно поэтому Т-64 в определенном смысле – ограниченный ресурс, который со временем иссякнет, но не в ближайшее время.
Forbes прогнозирует, что советских запасов Т-64 хватит еще на несколько лет интенсивной войны, пока потери Украины будут оставаться неизменными. На фоне этой оценки Украина ведет переговоры о поставках западных танков на свою территорию и продолжает получать готовые танки от своих союзников.