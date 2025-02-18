Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Там відповідну інформацію оприлюднили у вівторок, 18 лютого.

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Уражено північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан"

Вперше за час російсько-української війни уражено північнокорейську САУ "Коксан".

На Луганщині бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 "Коксан",

– ідеться в повідомленні.

Важливо! В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 кілометри, а активно-реактивним – 54-60 кілометрів. Швидкість стрільби: 2 постріли протягом 5 хвилин, а обслуговують цю машину вісім людей (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

За даними ОСУВ, вперше САУ "Коксан" на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.

Уражено північнокорейську САУ "Коксан": дивіться відео