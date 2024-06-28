З 24 лютого вже 540 490 росіян. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 8066 (+24);
- бойових броньованих машин – 15480 (+21);
- артилерійських систем – 14423 (+60);
- РСЗВ – 1109 (+1);
- засоби ППО – 871 (+3);
- літаків – 360 (+1);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50);
- крилаті ракети – 2329 (+5);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46);
- спеціальна техніка – 2431 (+11).
Втрати росіян на фронті 28 червня 2024 року
До речі, командир екіпажу безпілотників "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш розповів, що росіяни проводять штурми у так званий "сіряк", тобто перехідний час між днем і ніччю. Свою техніку вони обшивають металом, щоб убезпечитись від FPV-дронів. Боєць каже, що росіяни креативні, проте це часто призводить до ще більших втрат ворога у живій силі.