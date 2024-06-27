Втрати Росії у травні суттєво зросли. Це пов'язано із повторним наступом на півночі Харківської області.

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Росія використовує "м'ясні штурми"

Оцінки, якими послуговуються журналісти NYT, свідчать, що щоденні втрати Росії в Україні у травні становили в середньому понад тисячу військових. Водночас щомісяця російська армія призиває 25-30 тисяч солдатів. Це приблизно стільки ж, скільки втрачає.

Тактика "м’ясних штурмів", з одного боку, дозволила Росії втілити одну з цілей Владіміра Путіна. Мовиться про створення буферної зони вздовж кордону, щоб ускладнити українцям завдання ударів вглиб країни.

Водночас новобранці, якими Росію поповнює втрати, погано підготовлені. Це обмежує здатність Москви формувати більш боєздатні підрозділи, що призводить до збільшення втрат. Оцінки журналістів ґрунтуються на супутникових знімках, офіційних повідомленнях Росії та України, а також на постах в соцмережах.

Джерела видання в західній розвідці вважають, що Росії не доведеться проводити ще одну подібну мобілізацію або призов цього року, позаяк вона зможе поповнювати втрати за рахунок засуджених та російських найманців із Африки.

Водночас Україна активно будує укріплення і розширює мінні поля, щоб уповільнити російський наступ, а отже, перебуває у більш виграшній позиції.

Раніше західні журналісти пояснили, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись". Адже Україна прагне виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.