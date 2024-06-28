Про це СтратКом повідомив у телеграм-каналі.

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Сили оборони за пів року уразили понад 30 російських літаків

СтратКом ЗСУ вперше публікує мапу уражених російських літаків за перші шість місяців 2024 року.

Там зазначили, що, зокрема, уражені більше 30 російських військових літаків. Йдеться про:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси,

– йдеться в повідомленні.

В управлінні зауважили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. У СтратКомі додали, що інформація буде оновлюватись і доповнюватись.⁩



Російські літаки, які були уражені ЗСУ / Інфографіка СтратКому