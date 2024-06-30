Таким чином загальна кількість втрат росіян у своїх солдатах в Україні сягнула позначки у 542 700 одиниць особового складу.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- танків – 8 080 (+7);
- бойових броньованих машин – 15 524 (+19);
- артилерійських систем – 14 533 (+53);
- РСЗВ – 1 110 (+1);
- засобів ППО – 873 (+2);
- літаків – 360 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 584 (+46);
- крилатих ракет – 2 331 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 643 (+75);
- спеціальної техніки – 2 448 (+12).
Втрати ворога станом на 30 червня 2023 року / Інфографіки Генштабу ЗСУ
Раніше у СтратКомі ЗСУ повідомляли, що за перше півріччя 2024 року Сили оборони уразили понад 30 російських літаків. Зокрема, це були військові повітряні судна типу Су-24, Су-57, МіГ-31, Ту-22М3 тощо.