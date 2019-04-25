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      На финансирование безопасности и обороны Украины следует и дальше выделять 5% ВВП: решение СНБО

      23 Читати новину українською
      Безопасность и оборона Украины должны финансироваться эффективно
      Безопасность и оборона Украины должны финансироваться эффективно / Иллюстративное фото

      Минфин должен предусмотреть в бюджетах на 2020-2022 годы финансирование национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного на этот же период ВВП. Президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО относительно этого от 25 апреля.

      В бюджетной декларации на 2020-2022 годы Минфин в прогнозе расходов на оборону также должен учесть прогноз инфляции. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 25 апреля.

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      В общем Кабинета министров Украины в этом же указе рекомендовано:

      – принять меры по развитию сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;
      – способствовать созданию и обеспечению работы системы управления силами обороны по принципам и стандартам НАТО;
      – предусмотреть надлежащее кадровое обеспечение в секторе безопасности и обороны;
      – реализовать социальные гарантии военнослужащих и лиц рядового и руководящего состава, а также полицейских.

      Сколько денег получила сфера обороны Украины в предыдущие годы?
      Правительство выполняло и предварительное решение СНБО о финансировании безопасности и обороны Украины суммой в более чем 5% ВВП (внутреннего валового продукта).

      В частности, в 2016 году из бюджета выделили 121,7 миллиарда гривен.
      В 2017 – 144,4 миллиарда.
      В 2018 – 178,7 миллиарда.
      А в 2019 году запланировано освоить 212 миллиардов гривен, что составляет 5,4% ВВП.

      Отдельными пунктами в решении СНБО и в указе президента Порошенко выделены:

      – совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;
      – доработка системы медицинского обеспечения войск;
      – повышение возможностей ВСУ во всех сферах;
      – создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и тому подобное.

      Что такое ВВП?
      Это валовой внутренний продукт – главный показатель экономического развития. Он указывает на суммарный объем производства товаров и услуг в стране за определенный период времени (преимущественно за год).

      К тому же, Кабмин обязан:

      – предусмотреть финансирование государственной политики в сфере кибербезопасности;
      – содействовать развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации;
      – обеспечить функционирование и надлежащую защиту объектов критической инфраструктуры;
      – повысить эффективность гражданской защиты населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций.

      Что сделал президент Порошенко для Украины за 5 лет и как победа Зеленского повлияет на экономику Украины – читайте в материалах 24 канала

      Особое внимание правительства следует посвятить сфере контрразведки и борьбы с терроризмом.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Вооруженные силы Украины Бюджет Министерство финансов Украины Петр Порошенко СНБО
      Источник: 24 канал
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