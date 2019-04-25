На финансирование безопасности и обороны Украины следует и дальше выделять 5% ВВП: решение СНБО

Минфин должен предусмотреть в бюджетах на 2020-2022 годы финансирование национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного на этот же период ВВП. Президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО относительно этого от 25 апреля.

В бюджетной декларации на 2020-2022 годы Минфин в прогнозе расходов на оборону также должен учесть прогноз инфляции. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 25 апреля.

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В общем Кабинета министров Украины в этом же указе рекомендовано:

– принять меры по развитию сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;

– способствовать созданию и обеспечению работы системы управления силами обороны по принципам и стандартам НАТО;

– предусмотреть надлежащее кадровое обеспечение в секторе безопасности и обороны;

– реализовать социальные гарантии военнослужащих и лиц рядового и руководящего состава, а также полицейских.

Сколько денег получила сфера обороны Украины в предыдущие годы?

Правительство выполняло и предварительное решение СНБО о финансировании безопасности и обороны Украины суммой в более чем 5% ВВП (внутреннего валового продукта).



В частности, в 2016 году из бюджета выделили 121,7 миллиарда гривен.

В 2017 – 144,4 миллиарда.

В 2018 – 178,7 миллиарда.

А в 2019 году запланировано освоить 212 миллиардов гривен, что составляет 5,4% ВВП.

Отдельными пунктами в решении СНБО и в указе президента Порошенко выделены:

– совершенствование планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;

– доработка системы медицинского обеспечения войск;

– повышение возможностей ВСУ во всех сферах;

– создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и тому подобное.

Что такое ВВП?

Это валовой внутренний продукт – главный показатель экономического развития. Он указывает на суммарный объем производства товаров и услуг в стране за определенный период времени (преимущественно за год).

К тому же, Кабмин обязан:

– предусмотреть финансирование государственной политики в сфере кибербезопасности;

– содействовать развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации;

– обеспечить функционирование и надлежащую защиту объектов критической инфраструктуры;

– повысить эффективность гражданской защиты населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций.

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Особое внимание правительства следует посвятить сфере контрразведки и борьбы с терроризмом.