Однако пойдут ли россияне и дальше – это уже вопрос. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что удары по объектам атомной энергетики для самих же россиян могут иметь неприятные последствия.

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Решатся ли россияне на обстрелы атомных мощностей Украины

Пресс-служба ДТЭК сообщила о том, что 80% их генерации было уничтожено в результате российских обстрелов. Из-за обстрела Трипольской ТЭС 100% собственной генерации потеряла Центрэнерго.

Возникает опасение, не пойдут ли оккупанты и дальше и не начнут обстреливать и объекты атомной энергетики.

Над атомной энергетикой стоит МАГАТЭ. Оно имеет большое влияние на атомную энергетику в мире. Россияне являются чрезвычайно мощными продавцами, в частности, ядерного топлива. Россия является местом "захоронения" ядерных отходов, которые сертифицируют МАГАТЭ. Россияне вообще в постоянном контакте с МАГАТЭ, потому что именно оно дает разрешение на ввод в эксплуатацию дополнительных ядерных мощностей. Поэтому, "плюнуть в спину" МАГАТЭ – это очень невыгодно,

– объяснил Олег Пендзнин.

Поэтому есть высокая вероятность, что Россия не будет обстреливать ядерные мощности нашего государства. Собственно, недавно россияне пытались обвинить Украину в обстреле ЗАЭС, чтобы открыть себе "окно возможностей" и начать якобы "в ответ" обстреливать украинские ядерные мощности.

Тогда МАГАТЭ довольно быстро отреагировало на инцидент. Украина отвергла все обвинения России.

"Я не думаю, что сейчас это (обстрелы ядерных мощностей – 24 Канал) возможно. Россияне могут возобновить обстрелы систем передачи, но это хлопотное дело. Наши мощные станции Украина хорошо защитила, хотя от прямых попаданий, бесспорно, ничего не защитит. Вопрос в ПВО", – подчеркнул экономист.

Если в Украине будет достаточно систем противовоздушной обороны, то в перспективе на зиму действительно серьезных проблем с энергетической инфраструктурой на зиму может и не быть.