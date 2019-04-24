Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет

В Украине прошли президентские выборы-2019. Победу одержал шоумен, лидер "Слуги народа" Владимир Зеленский, которого поддержали 73% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал всего 24,5% голосов. Украинцы уже подводят итоги его президентской каденции – кто-то благодарит действующего гаранта, а кто-то наоборот – критикует.

Петр Порошенко официально стал пятым Президентом Украины 7 июня 2014 года. Тогда в первом туре внеочередных выборов за него проголосовали почти 10 миллионов украинцев, что дало ему потрясающий результат – 54,7% голосов избирателей.

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Выборы 2014 года были чрезвычайно тяжелыми и важными для украинцев, ведь за два месяца до них Россия незаконно аннексировала Крым и начала кровавую войну на Донбассе. Стране был нужен сильный президент, который смог бы бороться с агрессией Кремля и заручиться поддержкой международного сообщества. И среди 26-ти кандидатов, претендующих на главное кресло страны, украинцы доверили его именно Порошенко.

Действующий гарант так и не смог вернуть Украине оккупированный полуостров, принести мир в восточные области и выполнить часть предвыборных обещаний. Однако, за время его правления страна получила безвизовый режим с ЕС, модернизированную армию, единую Православную церковь, прочную антипутинскую коалицию мира и фундамент для роста уровня жизни.

Журналисты 24 канала предлагают вспомнить, каких достижений на посту президента Украины достиг Порошенко, какие обещания выполнил, а какие нет.

Основные достижения президента Порошенко

Безвиз

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом – одно из крупнейших достижений Петра Порошенко за 5 лет. Он начал действовать 11 июня 2017 года. Переговоры по безвизу продолжались более десяти лет, и именно при руководстве действующего президента Киев выполнил последние требования ЕС. С начала действия режима им воспользовались уже более двух миллионов украинцев.

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Заметим, безвиз позволяет украинцам пересекать границу со странами Евросоюза и находиться на их территории до 90 дней в течение каждых 180 дней. Чтобы совершить путешествие, нужно только украинский заграничный биометрический паспорт. Безвиз действует с 30 странами ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а еще – Швейцарией, Лихтенштейном, Исландией и Норвегией. С начала действия режима им воспользовались уже более двух миллионов украинцев.

Кроме того, безвиз посодействовал привлечению в Украину лоукостеров, которые обеспечили украинцев дешевыми авиабилетами в разные уголки мира.



В какие страны мира украинцы могут ездить без виз

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Модернизация армии

Еще одним безусловным достижением президента Порошенко является модернизация армии. В 2014 году ее пришлось практически создавать с нуля да еще и в условиях активных военных действий на Донбассе. Впрочем, за последние годы Вооруженные силы действительно сильно изменились. Так, в 2018 году они попали в топ-10 крупнейших армий Европы и заняли 29-ю позицию в мировом рейтинге.

Украина тратит на собственную обороноспособность 6% ВВП, в то время как другие страны – только по 1% ВВП. В целом финансирование военных увеличилось до 100 миллиардов гривен в год. Украинская армия состоит из более 1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 240 военных воздушных судов, из которых 39 истребителей, и 25 морских судов.

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Ежегодно увеличивается обеспечение Вооруженных сил высокоточным оружием, новыми боеприпасами, техникой, средствами защиты и обмундирования. Украина уже разработала собственный противотанковый ракетный комплекс "Стугна" и получила военные средства от 20 стран мира, среди которых приборы ночного видения, техника для разминирования, средства связи, противотанковое вооружение и "Джавелины" от США. Кроме того, украинские бойцы обучаются по стандартам НАТО и проходят совместные учения с военными Альянса.

Также повышена заработная плата военным. Рядовой военный-контрактник за выполнение задач на первой линии соприкосновения в зоне ООС получает от 22 тысяч гривен, а на второй линии – от 15 тысяч.

Антипутинская коалиция

Порошенко за время президентства вел серьезную внешнюю дипломатическую работу, благодаря которой удалось сплотить цивилизованный мир против агрессивной политики РФ. Так, Запад ввел и усилил санкции против России, погрузил Москву в глубокую изоляцию и признал Путина агрессором.

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Лидеры международного сообщества отмечают, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым, вторглась на Донбасс и развязала там жестокую войну, постоянно осуществляет кибератаки на европейские учреждения, СМИ, пытается вмешаться в избирательный процесс различных государств. Поэтому, пока Путин проявлять агрессию в мире, никаких условий для ослабления давления на Кремль быть не может. Наоборот, пока РФ не вернет оккупированный полуостров Украине и не прекратит конфликт на Востоке, санкции Запада будут только усиливаться.

Кроме того, Порошенко и мировые лидеры постоянно требуют от России освободить украинских политзаключенных, захваченных в Керченском проливе моряков и прекратить политическое преследование крымских татар.

Курс на ЕС и НАТО

Важными достижениями Порошенко является также подписание политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году. К областям сотрудничества относятся развитие политических, торговых, социальных, культурных связей и укрепление безопасности. С 1 января 2016 года начала действовать экономическая часть Соглашения – углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. Тогда были существенно уменьшении или сняты пошлины и тарифы на большинство товаров во взаимной торговле.

Порошенко в феврале 2019 года также подписал закон об изменениях в Конституцию относительно закрепления курса Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО. Он не определяет конкретных дат и шагов для вступления в Альянс или Союз, но четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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Относительно членства в ЕС, то Порошенко заявлял, что Украина может подать такую ​​заявку до 2023 года. Однако, этот процесс на самом деле очень длительный, зависит от уровня развития страны и ее готовности вводить у себя европейские законы и реформы.

Похожая позиция у Порошенко и в отношении вступления в НАТО – 2023 год. В отношениях с НАТО Украина получила статус страны-аспиранта и имеет высокий уровень сотрудничества среди государств – не его членов. Однако, в короткий срок стать членом НАТО Украина также не может – нужно продолжать процесс реформ и укреплять оборонную сферу страны.

Томос про автокефалию

В конце своего президентства Порошенко сделал еще один весомый вклад в создание Единой Православной церкви Украины и получения ею Томоса об автокефалии. Именно он обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской церкви.

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В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. Уже 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее настоятелем стал митрополит Епифаний, а кафедральным собором – Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

6 января 2019 года патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос об автокефалии. После этого Порошенко даже устроил так называемый "Томос-тур по Украине". Они с митрополитом посещали храмы в разных городах Украины, где верующие могли увидеть исторический документ.



Порошенко и митрополит Епифаний с Томосом про автокефалию

Это, конечно, не все достижения Порошенко на посту президента. Ему также удалось укрепить экономику Украины, запустить несколько важных реформ – судебную, пенсионную, медицинскую и реформы децентрализации, договориться о перемирии на Донбассе во время минских переговоров, способствовать созданию Общественного телевидения, запустить э-декларирование государственных чиновников, создать Национальную полицию и самое главное – популяризировать украинский язык и культуру среди населения.

Провалы президента Порошенка

Война продолжается

Главное, что Порошенко не удалось сделать на посту президента – закончить российско-украинскую войну на Донбассе. Конечно, противостоять России и ее армии очень трудно, и вряд ли любой другой гарант смог бы прекратить конфликт в 2014 году. Однако, еще до избрания президентом Порошенко громко заявил, что завершит войну за несколько часов, а военные будут получать по 1000 гривен в день.

Свое обещание глава государства так и не выполнил, несмотря на попытки остановить конфликт. Так, 5 сентября 2014 года в Минске было заключено первое соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины. Но после этого соглашения, как и после других, боевые действия на Донбассе продолжались. Перемирие объявляли уже с десяток раз, но боевики так и не прекратили обстреливать позиции ВСУ, а военные продолжают гибнуть за Украину.



Встреча Порошенко с военными на Донбассе

В 2018 году Порошенко все же попросил у украинцев прощения за то, что в 2014 году ошибся, заявив о скором завершении АТО на Донбассе.

Перед президентскими выборами Россия еще больше усилила контроль над оккупированными территориями, массово распространяет там антиукраинскую пропаганду и стягивает к границам свои войска и боевую технику. Кроме того, руководство Вооруженных сил все чаще предупреждает о возможном полномасштабном военный наступлении Кремля на Украину.

Проблема коррупции

Коррупция остается огромной проблемой в Украине и вредит нашему имиджу в мире. Вообще, проблема коррупции – это основной вопрос, который президент Порошенко так и не смог решить. Несмотря на создание антикоррупционных органов – НАБУ, САП и НАПК, серьезных расследований или задержаний за 5 лет так и не было.

Порошенко пока так и не смог запустить Антикоррупционный суд, который должен рассматривать дела топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество. Кроме того, часть кандидатов, которых отобрали в суд, имеют неоднозначную или запятнанную репутацию.

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А еще, 26 февраля 2019 года Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение госслужащих – заключение сроком от 5 до 10 лет, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества. Из-за этого ряд должностных лиц избежали наказания.

Ну и самый громкий скандал вокруг Порошенко возник после расследования о масштабных хищениях в "Укроборонпроме". В частности, журналисты программы "Наши деньги" раскрыли многолетнюю коррупционную схему отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К ней причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрома" через фирмы-прокладки, в то же время отмывая баснословные суммы. Наказание никто так и не понес, на данный момент.

Провал судебной реформы

В 2016 году Порошенко объявил в Украине судебную реформу, которая продолжается до сих пор. Основная ее цель – очистить и обновить судебную систему с помощью создания с нуля нового Верховного Суда и квалификационной оценки всех судей.

Реформа должна была очистить органы от нечестных и запятнанных участием в политических преследованиях судей. Но этого не произошло. В новосозданный Верховный Суд уже пропустили десятки кандидатов с состоянием, явно превышающим их доходы, с нечестными декларациями, судей Майдана и нарушавших права человека.

Явным показателем провала судебной реформы Порошенко является восстановление в должности одиозного руководителя фискальной службы Романа Насирова, отстранение от работы в Министерстве здравоохранения Ульяны Супрун, отмена национализации "Приватбанка" и другие.

Молчание относительно атак на активистов

За последние годы в Украине увеличились случаи нападений на активистов, особенно в южных областях. К сожалению, некоторые из них оказались летальными.

Так, 4 ноября умерла Екатерина Гандзюк, которую летом облили серной кислотой. По мнению отца погибшей активистки, к заказу убийства могли быть причастны глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, глава херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. Они сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Также в деле фигурирует помощник нардепа от БПП Игорь Павловский. Активисты провели десятки акций "Кто заказал Катю Гандзюк?" и требовали у Порошенко и правоохранительных органов наказать виновных. Однако, никто до сих пор не получил реального наказания, а следствие постоянно затягивается.



Активисты требуют у Порошенко наказать заказчиков убийства Гандзюк

Одесский активист Олег Михайлик уверен, что Порошенко и СБУ могут предотвращать новые убийства, но они этого не делают. Наоборот, они игнорируют все нападения на активистов, тем самым давая сигналы заказчикам, которых ничего не останавливает и наказания за преступления вряд ли будут.

Обещания Порошенко

Во время предвыборной кампании на президентских выборах-2014 и за 5 лет правления государством Порошенко дал немало обещаний украинцам. Часть из них гаранту удалось выполнить, а остальные так и остались нереализованными.

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Предлагаем вспомнить, что обещал и что сделал президент Украины Петр Порошенко.

Топ-5 обещаний, которые выполнил Порошенко на посту президента

Децентрализация власти. Реформа действительно началась. Населенным пунктам, которые объединились в общины, дали больше прав и возможность самостоятельно распоряжаться своими средствами. Сейчас в Украине сформировано почти 900 Объединенных территориальных общин. Создание Общественного телевидения. В 2017 году было создано НОТУ, которое по результатам открытого конкурса возглавил Зураб Аласания. Сейчас Общественное имеет около 7 тысяч работников, 25 филиалов, 28 радиостанций и 28 телеканалов. Улучшение состояния армии. За время президентства Порошенко система обеспечения военных в корне изменилась – увеличена зарплата, новое мощное вооружение, новые продукты питания, форма, обувь, переформатирована система управления войсками. Э-декларирование. Государственные чиновники обязаны подавать электронные декларации о доходах и расходах с сентября 2016 года. Информация является открытой и доступной для граждан. Соглашение об Ассоциации с ЕС. 21 марта 2014 года в Брюсселе между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее цель – приблизить страну к членству в союзе.

Топ-5 обещаний, которые Порошенко не выполнил за время президентства: