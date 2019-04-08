Почему Украина стала крупнейшим провалом Путина

Если целью агрессии российского президента Владимира Путина против Украины было ее отвлечение от Запада, то он добился лишь обратного. Агрессия России против Украины стала крупнейшим провалом политики Владимира Путина.

Без имплементации минских договоренностей улучшения взаимоотношений не будет, считает заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, пишет Wiener Zeitung.

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Он подчеркнул, что лучший способ помешать достижению Россией своих целей в Украине – "это совместно способствовать тому, что Украина шла к экономическому и политическому успеху".

Киев взял четкий прозападный курс, Украина приняла решение в пользу Европы и против России,

– отметил Робинсон.

Представитель Госдепа США считает, что нынешний список провалов Путина "очень длинный". В частности, среди таких – "неудачная попытка путча в Черногории, безрезультативная попытка подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией".

Что такое минские соглашения?

Это комплекс мер по выполнению Минского протокола, согласованного на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Еще их называют "Минск-2" переговоры "нормандской четверки".



Минские соглашения содержат 13 пунктов. Это – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и его строгое выполнение, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также – мониторинг миссией ОБСЕ режима прекращения огня и отвода оружия с применением всех необходимых технических систем.

Американский политик убежден, что глава Кремля выступает "против нашей системы, против наших ценностей, против европейской архитектуры коллективных систем сотрудничества".

Вспомнил Робинсон и о "Северном потоке-2". Он увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и замедлит переход Европы на альтернативную энергетику.

"Россия не является надежным партнером. Кроме того, "Северный поток -2" замедлит движение Европы в направлении альтернативной энергии. Коротко говоря: "Северный поток" – не в европейских интересах, этот проект следует рассматривать не через экономическую призму, а с геополитической перспективы", – убежден представитель Госдепа.

Что такое "Северный поток-2"?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальді. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.



Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.