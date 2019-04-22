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      У Порошенко рассказали, почему кандидат проиграл выборы

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      У Порошенко рассказали, почему кандидат проиграл выборы
      У Порошенко рассказали, почему кандидат проиграл выборы / Фото из открытых источников

      ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. В команде Порошенко объясняют поражение кандидата негативным для него эффектом дебатов и увеличением явки избирателей Владимира Зеленского.

      После первого тура выборов в штабе президента уверяли, что не стоит списывать со счетов Петра Порошенко, пишет "РБК-Украина". Все же на вопрос о причинах большого разрыва по итогом второго тура в команде Порошенко толком не смогли ответить.

      Читайте также: Порошенко прокомментировал результаты экзит-полла

      В штабе отметили, что ставки на мобилизацию избирателей на Западе и дебаты не оправдали их ожиданий. Явка значительно усилилась на Востоке и на Юге.

      Мы рассчитывали, что ближе к Пасхе люди приедут обратно в Украину. Не знаем, приехали ли они. Но больше, чем в первом туре, не проголосовало,
      – признал замглавы фракции "БПП" Сергей Березенко.

      Один из собеседников в ближнем окружении Порошенко сказал, что "дебаты сыграли не в нашу пользу". По словам еще одного члена президентской команды, дебаты с Зеленским на стадионе все же обеспечили Порошенко плюс 3% рейтинга.

       

      Каковы официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательным результатам экзит-пола Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Дебаты Зеленского и Порошенко
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