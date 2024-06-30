Свої слова він пояснив у інтерв'ю для The Philadelphia Inquirer. На думку Зеленського, незадоволене суспільство країни-агресорки і є ядерною зброєю проти російського диктатора.

Дивіться також Не знаю, як закінчити війну за добу, але я і не Трамп, – Зеленський про мирний план американця

Економіка Росії спадатиме дедалі більше

Подивімося, на чому заробляє Росія. У них економіка – це нафта та газ. Хто б не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року Росія економічно буде падати,

– запевнив український лідер.

За його словами, поступово починають працювати санкції, "енергетичних" грошей не вистачає дедалі більше, аби виробляти таку велику кількість зброї та забезпечувати населення.

Тому, як вважає Зеленський, Путіну доведеться підіймати податки, і він робитиме це. На його думку, незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти Путіна.

"Це найголовніше і на цьому треба зосередитись, не давати обходити санкції, технологічно підіймати Україну і не боятись, що буде з Росією", – наголосив український президент.

Він також додав, що як тільки Захід припинить боятися негативних наслідків для країни-агресорки, Росія без Путіна "настане швидше", і це буде відчувати його оточення.

Нагадаємо, днями Рада Євросоюзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Насамперед обмеження торкнулися російської економіки, зокрема, фінансових операцій з банками країни-агресорки та країн, які її підтримують.