Свои слова он объяснил в интервью для The Philadelphia Inquirer. По мнению Зеленского, недовольное общество страны-агрессора и является ядерным оружием против российского диктатора.

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Экономика России будет спадать все больше и больше

Давайте посмотрим, на чем зарабатывает Россия. У них экономика – это нефть и газ. Кто бы ни рисовал ту или иную экономическую аналитику, реальные профессиональные люди сходятся в том, что начиная с 2025 года Россия экономически будет падать,

– заверил украинский лидер.

По его словам, постепенно начинают работать санкции, "энергетических" денег не хватает все больше, чтобы производить такое большое количество оружия и обеспечивать население.

Поэтому, как считает Зеленский, Путину придется поднимать налоги, и он будет делать это. По его мнению, недовольное российское общество и является ядерным оружием против Путина.

"Это самое главное и на этом надо сосредоточиться, не давать обходить санкции, технологически поднимать Украину и не бояться, что будет с Россией", – подчеркнул украинский президент.

Он также добавил, что как только Запад прекратит бояться негативных последствий для страны-агрессора, Россия без Путина "наступит быстрее", и это будет чувствовать его окружение.

Напомним, на днях Совет Евросоюза принял 14-й пакет санкций против России. Прежде всего ограничения коснулись российской экономики, в частности, финансовых операций с банками страны-агрессора и стран, которые ее поддерживают.