Во время интервью для The Philadelphia Inquirer, президент Украины признался, что не знает, как можно завершить войну за сутки.

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"Так не получится"

В то же время глава государства подчеркнул, что не является Дональдом Трампом. Поэтому, возможно, у американца есть модель, как закончить войну за 24 часа. Президент подчеркнул, что все хотят быстрого завершения конфликта. Впрочем, реальность совсем другая.

Зеленский отметил, что когда план Трампа заключается в том, чтобы отдать России украинские территории – то, во-первых, он не новый, а во-вторых, это не будет решением конфликта.

Путину надо кормить свое общество, которое беднеет ежедневно, кормить их не едой, а информацией, псевдопобедами и тому подобное. И если нам кажется, что просто его остановить – так не получится,

– сказал политик.

Напомним, что Дональд Трамп несколько раз говорил, что закончит войну в Украине, усадив Зеленского и Путина за стол переговоров. А недавно СМИ обнародовали сценарий окончания войны, сформированный советниками кандидата в президенты от Республиканской партии. Он предусматривает прекращение огня на линии соприкосновения. В случае, если Украина не согласится на переговоры, США прекратят поставлять ей помощь. А если Россия не захочет договариваться, тогда США, наоборот, усилят помощь Украине. Кроме того, за Киевом остается право не признавать официально оккупированные территории за страной-агрессором.