Українські бійці потужним ударом знищили трьох окупантів: ефектне відео

Українські військові на Сході України потужним ударом розгромили позицію проросійських бойовиків на Світлодарському напрямку.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму YouTube опублікував відео смертельного удару.

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У Telegram військовий написав, що проросійські найманці здійснювали провокаційний обстріл на цьому напрямку.

Внаслідок операції вдалося ліквідувати трьох бойовиків та знищити дві бойові машини.

Бійці ЗСУ вдалим ударом розгромили позицію бойовиків: дивіться відео

Російські окупаційні війська продовжують цинічно порушувати перемир'я на Донбасі та обстрілювати бійців ЗСУ. Так, за останню добу 7 травня бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув військовий.