08:24
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Загострення на Донбасі: ЗСУ втратили двох бійців, але знищили окупантів

      321 Читать новость на русском
      На Донбасі загинули два українські військові
      На Донбасі загинули два українські військові / Фото з відкритих джерел

      Російські окупаційні війська значно активізувалися на Донбасі. 7 травня бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого загинув військовий. Водночас, бійці ЗСУ дали жорстку відповідь на обстріли ворога і знищити трьох окупантів.

      Проросійські бойовики під час обстрілів українських позицій 12 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120-ти і 82-міліметрові міномети.

      Читайте також: Порошенко увів у дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності України

      Окупанти цілу добу гатили по українських захисниках з бойових машин піхоти, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      Загалом проросійські бойовики здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Миколаївки, Гнутового, Невельського, Старогнатівки, Новоселівки другої, Лебединського, Богданівки, Новозванівки, Попасної, Катеринівки, Південного, Станиці Луганської та хутора Вільний.

       Мар'їнка, Березове, Пищевик, Павлопіль, , Новолуганське, Майорськ, Шуми і Золоте-4.

      Внаслідок обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено,
      – додали у штабі.

      Також, бійцям ЗСУ вдалося знищити дві бойові машини піхоти ворога та довготривалу вогневу споруду.

      Водночас, українські військові не відкривали вогонь у відповідь в межах ділянки розведення сил біля Станиці Луганської.

      З початку доби, 8 травня, ворог двічі обстріляв позиції українських військових поблизу Мар'їнки та Павлополя, внаслідок чого загинув ще один захисник.

      Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      blog_ava
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні
      21034
      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 08:15 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 21033
      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      1291
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      7 травня , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      1422
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      1389
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1173
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук