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      Обострение на Донбассе: ВСУ потеряли двух бойцов, но уничтожили оккупантов

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      На Донбассе погибли два украинских военных
      На Донбассе погибли два украинских военных / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные войска значительно активизировались на Донбассе. 7 мая боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб военный. В то же время, бойцы ВСУ дали жесткий ответ на обстрелы врага и уничтожить трех оккупантов.

      Пророссийские боевики во время обстрелов украинских позиций 12 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

      Читайте также: Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности Украины

      Оккупанты целые сутки палили по украинским защитникам из боевых машин пехоты, минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В целом пророссийские боевики совершили враждебные обстрелы по силам ООС в районе населенных пунктов Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Николаевки, Гнутового, Невельского, Старогнатовки, Новоселовки второй, Лебединского, Богдановки, Новозвановки, Попасной, Катериновки, Южного, Станицы Луганской и хутора Свободный.

      Марьинка, Березовое, Пищевик, Павлополь, , Новолуганське, Майорськ, Шумы и Золотое-4.

      Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил погиб, трое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 7 мая трех оккупантов было уничтожено, еще двое – ранены,
      – добавили в штабе.

      Также, бойцам ВСУ удалось уничтожить две боевые машины пехоты врага и долговременное огневое сооружение.

      В то же время, украинские военные не открывали огонь в ответ в пределах участка разведения сил возле Станицы Луганской.

      С начала суток, 8 мая, враг дважды обстрелял позиции украинских военных вблизи Марьинки и Павлополя, в результате чего погиб еще один защитник.

      Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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