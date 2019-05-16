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      Текст закону про українську мову опублікували на сайті "Голосу України"

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      Закон про українську мову опублікували на сайті "Голосу України"
      Закон про українську мову опублікували на сайті "Голосу України" / Фото з відкритих джерел

      Закон про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано в четвер на сайті офіційного видання Верховної Ради – газети "Голос України".

      На сайті видання зазначається, що сьогодні, 16 травня 2019 року, закон надруковано.

      Читайте також: Закон про українську мову: які міфи поширює "Опозиційний блок"

      Після півночі текст закону був опублікований на сайті "Голосу України". Остаточна редакція закону буде доступна після публікації. Сам закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності через два місяці після публікації.

      15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Напередодні документ був підписаний спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Сам же закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 278 голосами народних депутатів.

      Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

      закон про українську мову

       

      Які штрафи передбачені за порушення закону про мову:

      У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.

      У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.

      На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень

      В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.

      Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.

      У інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Законодавство
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