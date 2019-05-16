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      Текст закона об украинском языке опубликовали на сайте "Голоса Украины"

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      Закон об украинском языке опубликовали на сайте "Голоса Украины"
      Закон об украинском языке опубликовали на сайте "Голоса Украины" / Фото из открытых источников

      Закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного опубликовано в четверг на сайте официального издания Верховной Рады – газете "Голос Украины".

      На сайте издания отмечается, что сегодня, 16 мая 2019 года, закон напечатан.

      Читайте также: Закон об украинском языке: какие мифы распространяет "Оппозиционный блок"

      После полуночи текст закона был опубликован на сайте "Голоса Украины". Окончательная редакция закона будет доступна после публикации. Сам закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

      15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады Андрей Парубий. Сам же закон Верховная Рада приняла 25 апреля 278 голосами народных депутатов.

      Что предусматривает закон об украинском языке как государственном: инфографика 24 канала

      закон про українську мову

       

      Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона о языке:

      В делопроизводстве и правоохранителями предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен.

      В сфере культуры, образования, рекламы – штраф от 3 400 до 6 800 гривен.

      В печатных СМИ – штраф от 6 800 до 8 500 гривен.

      В сферах публичного общения – штраф от 3400 – 5100 гривен.

      На телевидении или радио – штраф от 8500 до 10200 гривен

      В предоставлении информации в сфере услуг – от 5100 – 6800 гривен.

      Публичное унижение или неуважение государственного языка – штраф 850 гривен.

      В других случаях предусмотрен штраф, размером от 3 400 до 5 100 гривен. Однако если нарушение произошло впервые, можно отделаться лишь предупреждением. Если же кто-то нарушит закон во второй раз за год, то штраф составит уже 8 500 – 11 900 гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики языковый вопрос Законодательство
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