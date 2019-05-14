Закон об украинском языке: какие мифы распространяет "Оппозиционный блок"

"Оппозиционный блок" внес в парламент четыре постановления об отмене закона о языке. Утверждают, что он ущемляет конституционные права людей. Чем мешает им исторический закон и какие мифы о нем распространяют экс-регионалы – читайте в материале 24 канала.

Спикер парламента Андрей Парубий уверен, что на заседании нардепы быстро отклонят представление от "Оппозиционного блока".

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Почему нардепы оспаривают закон

Среди авторов представлений – Юрий Бойко, Александр Вилкул, Нестор Шуфрич, Михаил Папиев. Хочет отменить закон и глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. На ломаном украинском на согласительном совете он объяснил, что считает его неконституционным. А вот журналистов заверил, что государственный язык еще изучает. И на русском рассказал о языковых инспекторах.

Вводится институт языковых инспекторов в любом городе. Спрашивают на украинский, а отвечаешь на русском, то сразу же составляют протокол и выписывают штраф на владельца заведения. Что будет делать владелец заведения? Увольнять с работы. Это уже дискриминация по языковому принципу,

– заявил глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Будут ли действовать в Украине языковые инспекторы

Соавтор документа Тарас Шамайда утверждает, что языковые инспекторы – это очередной миф от "регионалов". Появится только языковой омбудсмен, которому можно пожаловаться на нарушение своих прав. А штрафовать за сервис на русском никто не будет. Сначала вынесут предупреждение.

Эти штрафные санкции начнут действовать через три года после вступления в силу закона. Никаких инспекторов, полиции языковой, патрулей языковых, о которых рассказывают всякую ложь промосковские депутаты, не существует в языковом законе,

– отметил Шамайда.

Первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк объяснила, что люди не изучив функции языковых инспекторов возмущались, поэтому авторы вынуждены были убрать такой пункт из закона.

Мы убрали языковых инспекторов еще в первом чтении, то есть ко второму чтению их уже не было. В то же время в других государствах, например, в Эстонии языковые инспекторы есть. В нашем обществе это вызвало дополнительный резонанс,

– пояснила Подоляк.

Какую функцию должны выполнять языковые инспекторы?

В первой редакции законопроекта было предусмотрено, что в Украине заработают языковые инспекторы. Это люди, которые имели право штрафовать за нарушение определенных законом требований обязательного применения государственного языка.



Инспекторы могли наведаться с проверками, к примеру, к чиновнику или к киоску с прессой, только тогда, когда на них поступила жалоба о нарушении норм языкового закона.

Когда закон вступит в силу

После рассмотрения жалоб "оппоблоковцев" закон наконец подпишет действующий гарант Петр Порошенко. Вступит в силу он через два месяца после публикации.

Закон заработает частями. Для увеличения доли украинского языка в эфире телеканалам дали аж пять лет. Печатным СМИ – 2,5 года, а сайтам – 1,5 года. Шамайда сказал, что это можно сделать быстрее, но в Раде пошли на уступки лоббистам интересов русскоязычных медиабизнесов.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сам украинский пока изучает. И пообещал проанализировать документ.



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