Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса

Закон о государственном украинском языке парламент одобрил 25 апреля. Теперь украинский язык будет обязательным в публичном пространстве, государственном и коммунальном секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. При этом никто никого не будет заставлять говорить на украинском в быту, то есть дома и с друзьями.

24 канал устроил опрос среди своих читателей, как они воспринимают закон о государственном языке. Большинство (68%) проголосовало за вариант, что закон о языке – это правильное решение. Я имею право, чтобы меня обслуживали на украинском.

Подробнее о законе читайте в материале 24 канала: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

Еще 28% участников опроса полагают, что закон – это притеснение прав людей, говорящих на других языках.

А 2% написали свои ответы в комментариях, где устроили горячую дискуссию.

Нужно было брать пример с балтийских стран и принимать этот закон сразу после независимости,

– написал в комментариях Facebook пользователь Switozar Zhezherya.

Заметим, что закон об украинском языке не предусматривает принудительную украинизацию. Ведь общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это – нормально. Если клиент заведения просит общаться с ним на украинском – эта просьба должна быть выполнена. Если клиент простит обслуживать его на другом языке, который приемлем для обеих сторон – эта просьба может быть выполнена.

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