11:04
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса

      73 Читати новину українською
      Закон об украинском языке
      Закон об украинском языке / Иллюстрация художницы Елены Павловой (Кот Инжир)

      Закон о государственном украинском языке парламент одобрил 25 апреля. Теперь украинский язык будет обязательным в публичном пространстве, государственном и коммунальном секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. При этом никто никого не будет заставлять говорить на украинском в быту, то есть дома и с друзьями.

      24 канал устроил опрос среди своих читателей, как они воспринимают закон о государственном языке. Большинство (68%) проголосовало за вариант, что закон о языке – это правильное решение. Я имею право, чтобы меня обслуживали на украинском.

      Подробнее о законе читайте в материале 24 канала: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Еще 28% участников опроса полагают, что закон – это притеснение прав людей, говорящих на других языках.

      А 2% написали свои ответы в комментариях, где устроили горячую дискуссию.

      Нужно было брать пример с балтийских стран и принимать этот закон сразу после независимости,
      – написал в комментариях Facebook пользователь Switozar Zhezherya.

      Заметим, что закон об украинском языке не предусматривает принудительную украинизацию. Ведь общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это – нормально. Если клиент заведения просит общаться с ним на украинском – эта просьба должна быть выполнена. Если клиент простит обслуживать его на другом языке, который приемлем для обеих сторон – эта просьба может быть выполнена.

      Читайте также: Закон об украинском языке: как отреагировали на востоке Украины

       

      закон про мову що передбачає вимоги хто має розмовляти українською

      ЧИТАЙТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ОТ 24 КАНАЛА ПО ЗАКОНУ О ЯЗЫКЕ:
      •  
      blog_ava
      Гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      2034
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Социологическое исследование Статистика Украинский язык языковый вопрос
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      сегодня , 11:00 Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      Юлія Михайлова 12
      Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса
      сегодня , 10:48 Как к закону об украинском языке относятся читатели 24 канала: результаты опроса
      70
      Евроинтеграция и новый президент Зеленский: как проверить, что все идет по плану
      сегодня , 10:30 Евроинтеграция и новый президент Зеленский: как проверить, что все идет по плану
      Тетяна Бучок 77
      Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      сегодня , 10:02 Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      Яніна Ткачук 481
      Чернобыль: 12 фактов об аварии, городе и животных
      сегодня , 09:03 Чернобыль: 12 фактов об аварии, городе и животных
      Юліана Вінтюк 25446
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      "РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти Зорі
       24 августа 2018 , 11:29
      Легендарний грецький форвард оцінив шанси Динамо проти Олімпіакоса у Лізі Європи
       3 января , 15:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук