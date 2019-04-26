11:10
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування

      375 Читать новость на русском
      Закон про українську мову
      Закон про українську мову / Ілюстрація художниці Олени Павлової (Кіт Інжир)

      Закон про державну українську мову парламент схвалив 25 квітня. Тепер українська мова буде обов'язковою публічному просторі, державному та комунальному секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. При цьому ніхто нікого не змушуватиме розмовляти українською в побуті, тобто вдома та з друзями.

      24 канал влаштував опитування серед своїх читачів, як вони сприймають закон про державну мову. Більшість (68%) проголосували за варіант, що закон про мову – це правильне рішення. Я маю право, щоб мене обслуговували українською.

      Детальніше про закон читайте у матеріалі 24 каналу: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Ще 28% учасників опитування гадають, що закон – це утиски прав людей, які розмовляють іншими мовами.

      А 2% написали свої відповіді в коментарях, де влаштували палку дискусію.

      Потрібно було брати приклад з балтійських країн та приймати цей закон одразу після незалежності,
      – написав у коментарях Facebook-користувач Switozar Zhezherya.

      Зауважимо, що закон про українську мову не передбачає примусову українізацію. Адже спілкуватись у державі її державною мовою – це не утиск, це – нормально. Якщо клієнт закладу просить спілкуватись із ним українською – це прохання має бути виконане. Якщо клієнт простить обслуговувати його іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін – це прохання може бути виконане.

      Читайте також: Закон про українську мову: як відреагували на Сході України

       

      закон про мову що передбачає вимоги хто має розмовляти українською

      читайте цікаві та важливі новини від 24 каналу щодо закону про мову:
      blog_ava
      Біля Керченської протоки зафіксували велике скупчення кораблів: фото та відео
      сьогодні
      4955
      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Українська мова Статистика Соціологічне дослідження Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу
      сьогодні , 11:00 Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу
      Юлія Михайлова 284
      Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування
      сьогодні , 10:41 Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування
      375
      Євроінтеграція і новий президент Зеленський: як перевірити, що все іде за планом
      сьогодні , 10:30 Євроінтеграція і новий президент Зеленський: як перевірити, що все іде за планом
      Тетяна Бучок 722
      Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      сьогодні , 10:02 Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      Яніна Ткачук 1676
      Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин
      сьогодні , 09:03 Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин
      Юліана Вінтюк 12683
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук