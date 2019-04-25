Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
Інтернет-користувачі здебільшого схвально коментують закон про українську мову, за який проголосувала Верховна Рада. Дехто навіть по-доброму жартує про цей закон на кшталт: "Нe сходила під Раду, коли приймали закон про мову. Відчуття, що пропустила весілля сестри".
25 квітня парламент проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон змінює мовну політику та умови її реалізації. Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави.
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Джерело: 24 канал
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