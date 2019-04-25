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      Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж

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      Закон про українську мову: реакція соцмереж
      Закон про українську мову: реакція соцмереж / Зображення Андрія Єрмоленка

      Інтернет-користувачі здебільшого схвально коментують закон про українську мову, за який проголосувала Верховна Рада. Дехто навіть по-доброму жартує про цей закон на кшталт: "Нe сходила під Раду, коли приймали закон про мову. Відчуття, що пропустила весілля сестри".

      25 квітня парламент проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон змінює мовну політику та умови її реалізації. Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави.

      Читайте також: Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці

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      українська мова закон Рада вимоги

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Українська мова мовне питання Верховна Рада Меми
      Джерело: 24 канал
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