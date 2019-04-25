Закон об украинском языке: что пишут о нем пользователи соцсетей
Интернет-пользователи в основном положительно комментируют закон об украинском языке, за который проголосовала Верховная Рада. Некоторые даже по-доброму шутят об этом законе вроде: "Нe сходила под Раду, когда принимали закон о языке. Ощущение, что пропустила свадьбу сестры".
25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства.
Читайте также: Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные украинц
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры30 декабря 2013 , 13:13 100
Mercedes-Benz GLE испытали еще до презентации5 августа 2018 , 09:58
Парижский автосалон 2018: когда, где и сколько стоят билеты15 сентября 2018 , 13:35