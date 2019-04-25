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      Закон об украинском языке: что пишут о нем пользователи соцсетей

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      Закон об украинском языке: реакция соцсетей
      Закон об украинском языке: реакция соцсетей / Изображение Андрея Ермоленко

      Интернет-пользователи в основном положительно комментируют закон об украинском языке, за который проголосовала Верховная Рада. Некоторые даже по-доброму шутят об этом законе вроде: "Нe сходила под Раду, когда принимали закон о языке. Ощущение, что пропустила свадьбу сестры".

      25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства.

      Читайте также: Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные украинц

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      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня
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      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Украинский язык языковый вопрос Верховная Рада Мемы
      Источник: 24 канал
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