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      Мовних інспекторів в Україні не буде, – Подоляк

      122 Читать новость на русском
      Ірина Подоляк
      Ірина Подоляк / Фото з відкритих джерел

      У новому законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який ухвалила Верховна Рада, немає окремого пункту про так званих "мовних інспекторів".

      Перший заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк в ефірі 24 каналу заявила, що мовні інспектори в Україні працювати не будуть. 

      Читайте також: Закон про державну мову в Україні: які покарання передбачені за його порушення

      "Ми прибрали мовних інспекторів ще у першому читанні, тобто до другого читання їх вже не було. Натомість в інших державах, наприклад, в Естонії мовні інспектори є. В нашому суспільстві це викликало додатковий резонанс", – пояснила Подоляк. 

      За її словами, люди не знаючи, не читаючи про функції мовних інспекторів почали обурюватися, тому вони були змушені прибрати такий пункт зі закону.

      Є інституція Національна комісія з питань державної мови, яка буде займатися погодженням правопису, розвитком термінології та відповідати за стратифікування тих людей, яким потрібно це буде для кар'єри,
      – розповіла депутатка. 

      Вона додала, що сертифікати не стосуються професій середньої ланки. До прикладу, лікарям достатньо буде засвідчити свій рівень володіння українською мовою атестатом про середню освіту. Якщо вони не вивчали у школі українську мову, то тоді вони зможуть скласти тест і отримати сертифікат. 

      Яку функцію мали виконувати мовні інспектори?У першій редакції законопроекту було передбачено, що в Україні запрацюють мовні інспектори. Це люди, які мали право штрафувати за порушення визначених законом вимог обов'язкового застосування державної мови. 

      Інспектори могли навідатись з перевірками, до прикладу, до чиновника або до кіоску з пресою, про яких надійшла скарга щодо порушення ними норм мовного закону. 

      мовне питання
      Що потрібно знати про закон

       

       

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      Теги: Новини України мовне питання Новини політики Законодавство Подоляк Ірина Ігорівна Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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