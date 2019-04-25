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      Языковых инспекторов в Украине не будет, – Подоляк

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      Ирина Подоляк
      Ирина Подоляк / Фото из открытых источников

      В новом законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, нет отдельного пункта о так называемых "языковых инспекторах".

      Первый заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк в эфире 24 канала заявила, что языковые инспекторы в Украине работать не будут.

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      "Мы убрали языковых инспекторов еще в первом чтении, то есть ко второму чтению их уже не было. Зато в других государствах, например, в Эстонии языковые инспекторы есть. В нашем обществе это вызвало дополнительный резонанс", – пояснила Подоляк.

      По ее словам, люди не зная, не читая о функциях языковых инспекторов начали возмущаться, поэтому они были вынуждены убрать такой пункт из закона.

      Есть институция Национальная комиссия по вопросам государственного языка, которая будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии и отвечать за стратифицирование тех людей, которым нужно это будет lkz карьеры,
      – рассказала депутат.

      Она добавила, что сертификаты не касаются профессий среднего звена. К примеру, врачам достаточно будет подтвердить свой уровень владения украинским языком аттестатом о среднем образовании. Если они не изучали в школе украинский язык, то тогда они смогут сдать тест и получить сертификат.

      Какую функцию должны выполнять языковые инспекторы?​
      В первой редакции законопроекта было предусмотрено, что в Украине заработают языковые инспекторы. Это люди, которые имели право штрафовать за нарушение определенных законом требований обязательного применения государственного языка.

      Инспекторы могли наведаться с проверками, к примеру, к чиновнику или к киоску с прессой, о которых поступила жалоба о нарушении ими норм языкового закона.

      мовне питання
      Что нужно знать о законе

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины языковый вопрос Новости политики Законодательство Подоляк Ирина Игоревна Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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