Языковых инспекторов в Украине не будет, – Подоляк

В новом законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, нет отдельного пункта о так называемых "языковых инспекторах".

Первый заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк в эфире 24 канала заявила, что языковые инспекторы в Украине работать не будут.

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"Мы убрали языковых инспекторов еще в первом чтении, то есть ко второму чтению их уже не было. Зато в других государствах, например, в Эстонии языковые инспекторы есть. В нашем обществе это вызвало дополнительный резонанс", – пояснила Подоляк.

По ее словам, люди не зная, не читая о функциях языковых инспекторов начали возмущаться, поэтому они были вынуждены убрать такой пункт из закона.

Есть институция Национальная комиссия по вопросам государственного языка, которая будет заниматься согласованием правописания, развитием терминологии и отвечать за стратифицирование тех людей, которым нужно это будет lkz карьеры,

– рассказала депутат.

Она добавила, что сертификаты не касаются профессий среднего звена. К примеру, врачам достаточно будет подтвердить свой уровень владения украинским языком аттестатом о среднем образовании. Если они не изучали в школе украинский язык, то тогда они смогут сдать тест и получить сертификат.

Какую функцию должны выполнять языковые инспекторы?​

В первой редакции законопроекта было предусмотрено, что в Украине заработают языковые инспекторы. Это люди, которые имели право штрафовать за нарушение определенных законом требований обязательного применения государственного языка.



Инспекторы могли наведаться с проверками, к примеру, к чиновнику или к киоску с прессой, о которых поступила жалоба о нарушении ими норм языкового закона.



Что нужно знать о законе