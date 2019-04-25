21:21
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Шалена радість vs розпач: реакція депутатів на мовний закон у фото

      1919 Читать новость на русском
      Як нардепи реагували на прийняття закону про мову
      Як нардепи реагували на прийняття закону про мову / Фото з Facebook Ірини Геращенко

      25 квітня – історичний день для України. Народні депутати проголосували за важливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він передбачає, що всі громадяни та ті, хто хоче отримати український паспорт, повинні будуть розмовляти українською.

      Закон підтримали 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 нардепів, 25 не голосували, а 7 утримались від голосування.

      Читайте також: Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці

      Напередодні українці навіть запустили флешмоб у соцмережах, вимагаючи від народних обранців проголосувати за рішення. Вже вранці 25 квітня до Ради почали сходитись активісти, письменники, мовознавці та військові з прапорами та плакатами на підтримку мовного закону. На голосування у парламент, аби підтримати депутатів, прийшли екс-президент Віктор Ющенко та почесний патріарх Православної церкви України Філарет.


      Віктор Ющенко і патріарх Філарет на засіданні Ради // Facebook Iryna Gerashchenko

      Коли законопроект було поставлено на голосування, Рада буквально завмерла в очікуванні рішення. За кілька секунд на табло з'явилась цифра 278 "за", а зала наповнилась радісними та схвальними криками: "Слава Україні" – "Героям Слава!". Також усі присутні заспівали Гімн України.


      Депутати співають гімн після прийняття мовного закону // Facebook Iryna Gerashchenko

      Проте, не всі народні обранці зраділи прийняттю закону про мову. Депутати від "Опозиційного блоку" та позафракційні, які відверто виступали проти цього рішення, не приховували розчарування.

      Як нардепи відреагували на прийняття мовного закону: промовисте порівняння

       

      Народні депутати щиро раділи прийняттю закону про українську мову: фото

       

      Що змінює новий закон про мову?Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.


      Новий закон про мову: що він передбачає

       

       

      blog_ava
      Закон про державну мову в Україні: які покарання передбачені за його порушення
      сьогодні
      6518
      Теги: Новини України Новини політики Українська мова мовне питання Законодавство Верховна Рада Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      сьогодні , 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      Світлана Попова 637
      Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      сьогодні , 20:00 Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді
      732
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сьогодні , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 834
      Закон про мову: що змінилося?
      сьогодні , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      сьогодні , 19:01 Надзвичайний стан в Єгипті: чи безпечно там туристам
      Яніна Ткачук 2569
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук