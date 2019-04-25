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      Безумная радость vs отчаяние: реакция депутатов на языковой закон в фото

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      Как нардепы реагировали на принятие закона о языке
      Как нардепы реагировали на принятие закона о языке / Фото с Facebook Ирины Геращенко

      25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане и те, кто хочет получить украинский паспорт, должны будут разговаривать на украинском.

      Закон поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

      Читайте также: Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные украинцы

      Накануне украинцы даже запустили флешмоб в соцсетях, требуя от народных избранников проголосовать за решение. Уже утром 25 апреля под Радой начали собираться активисты, писатели, языковеды и военные с флагами и плакатами в поддержку языкового закона. На голосование в парламент, чтобы поддержать депутатов, пришли экс-президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.


      Виктор Ющенко и патриарх Филарет на заседании Совета // Facebook Iryna Gerashchenko

      Когда законопроект был поставлен на голосование, Совет буквально замер в ожидании решения. Через несколько секунд на табло появилась цифра 278 "за", а зал наполнился радостными и одобрительными криками: "Слава Украине" – "Героям Слава!". Также все присутствующие спели Гимн Украины.


      Депутаты поют гимн после принятия языкового закона // Facebook Iryna Gerashchenko

      Однако, не все народные избранники обрадовались принятию закона о языке. Депутаты от "Оппозиционного блока" и внефракционные, которые откровенно выступали против этого решения, не скрывали разочарования.

      Как нардепы отреагировали на принятие языкового закона: красноречивое сравнение

       

      Народные депутаты искренне радовались принятию закона об украинском языке: фото

       

      Что меняет новый закон о языке?​На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства. По-украински будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте, и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.


      Новый закон о языке: что он предусматривает

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Законодательство Верховная Рада Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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