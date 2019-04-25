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      Хто не проголосував за закон про державну мову: список

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      Хто не проголосував за закон про державну мову: список
      Хто не проголосував за закон про державну мову: список / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада України проголосувала за законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

      Парламент розпочав розгляд документа ще 28 лютого. За цей час депутати схвалили або відхилили 2065 поправок із 2082.

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      Проти історичного закону проголосували 38 депутатів, ще 25 не голосували, а 7 утримались від голосування.

      Депутати, які проголосували проти закону про державну мову

      Позафракційні депутати:

      Бойко Ю.А.

      Дунаєв С.В.

      Іоффе Ю.Я.

      Льовочкін С.В.

      Мураєв Є.В.

      Депутати фракції партії "Опозиційного блоку":

      Балицький Є.В.

      Білий О.П.

      Воропаєв Ю.М.

      Гусак В.Г.

      Добкін М.М

      Кісельов А.М.

      Колєсніков Д.В.

      Ларін С.М.

      Мартовицький А.В.

      Мирний І.М.

      Мороко Ю.М.

      Німченко В.І.

      Павлов К.Ю.

      Скорик М.Л.

      Шенцев Д.О.

      Бахтеєва Т.Д.

      Вілкул О.Ю.

      Гальченко А.В.

      Долженков О.В.

      Ківалов С.В.

      Козак Т.Р.

      Королевська Н.Ю.

      Льовочкіна Ю.В.

      Матвієнков С.А.

      Мірошниченко Ю.Р.

      Нечаєв О.І.

      Новинський В.В.

      Папієв М.М.

      Сажко С.М.

      Шпенов Д.Ю.

      Шуфрич Н.І.

      Депутати групи "Партія Відродження":

      Гуляєв В.О.

      Кіссе А.І.

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      Депутати, які утрималися від голосування за закон про державну мову

      Депутати фракції "Блок Петра Порошенка":

      Макар’ян Д.Б.

      Тіміш Г.І.

      Позафракційні депутати:

      Балога І.І.

      Балога В.І.

      Безбах Я.Я.

      Депутати групи "Партія Відродження":

      Ільюк А.О.

      Писаренко В.В.

      Зазначимо, що чимало політиків та відомих людей України схвалили прийняття закону про державну мову. Що вони думають про новий закон – читайте у нашому матеріалі.

      закон про державну мову
      Закон про державну мову: що зміниться

       

       

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      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Українська мова мовне питання Верховна Рада Блок Петра Порошенка Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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