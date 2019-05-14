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      Закон про українську мову: які міфи поширює "Опозиційний блок"

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      "Опозиційний блок" вніс до парламенту чотири постанови про скасування закону про мову. Переконують, що він утискає конституційні права людей. Чим заважає їм історичний закон і які міфи про нього поширюють екс-регіонали – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Спікер парламенту Андрій Парубій впевнений, що на засіданні нардепи швидко відхилять подання від "Опозиційного блоку".

      Читайте також: Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування

      Чому нардепи оскаржують закон

      Серед авторів подань – Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Нестор Шуфрич, Михайло Папієв. Хоче скасувати закон і голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. Ламаною українською на погоджувальній раді він пояснив, що вважає його неконституційним. А от журналістам запевнив, що державну мову ще вивчає. І російською розповів про мовних інспекторів.

      Вводиться інститут мовних інспекторів в будь-якому місті. Запитують українською, а відповідаєш російською, то зразу ж складають протокол і виписують штраф на власника закладу. Що буде робити власник закладу? Звільняти з роботи. Це вже дискримінація щодо мовного принципу,
      – заявив голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський.

      Чи діятимуть в Україні мовні інспектори

      Співавтор документу Тарас Шамайда переконує, що розповіді про мовних інспекторів – це черговий міф від "регіоналів". З'явиться лише мовний омбудсмен, до якого можна поскаржитися на порушення своїх прав. А штрафувати за сервіс російською ніхто не буде. Спершу винесуть попередження.

      Ці штрафні санкції почнуть діяти через три роки після набуття чинності закону. Ніяких інспекторів, поліції мовної, патрулів мовних, про які розповідають всяку брехню промосковські депутати, не існує в мовному законі,
      – наголосив Шамайда.

      Перша заступниця голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк пояснила, що люди не вивчивши функції мовних інспекторів обурювалися, тому автори змушені були прибрати такий пункт зі закону.

      Ми прибрали мовних інспекторів ще у першому читанні, тобто до другого читання їх вже не було. Натомість в інших державах, наприклад, в Естонії мовні інспектори є. В нашому суспільстві це викликало додатковий резонанс, 
      – пояснила Подоляк. 

      Яку функцію мали виконувати мовні інспектори?У першій редакції законопроекту було передбачено, що в Україні запрацюють мовні інспектори. Це люди, які мали право штрафувати за порушення визначених законом вимог обов'язкового застосування державної мови.

      Інспектори могли навідатись з перевірками, до прикладу, до чиновника або до кіоску з пресою, лише тоді, коли про них надійшла скарга про порушення норм мовного закону.

      Коли закон набуде чинності

      Після розгляду скарг "опоблоківців" закон нарешті підпише чинний гарант Петро Порошенко. Набуде чинності він за два місяці після публікації. 

      Закон запрацює частинами. Для збільшення частки української в ефірі телеканалам дали аж п'ять років. Друкованим ЗМІ – 2,5 роки, а сайтам – 1,5 роки. Шамайда сказав, що це можна зробити швидше, але у Раді пішли на поступки лобістам інтересів російськомовних медіабізнесів.

      Новообраний президент Володимир Зеленський сам українську наразі вивчає. І пообіцяв проаналізувати документ.

      мовний закон
      Що потрібно знати про закон

       

       

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: мовне питання Законодавство Верховна Рада Опозиційний блок Вадим Новинський Новини України
      Джерело: 24 канал
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