Совбез ООН заблокировал предложение России относительно языкового закона в Украине

Чены Совета Безопасности ООН большинством голосов не поддержали проведение заседания касаемо принятия в Украине закона О функционировании украинского языка как государственного. Инициировала это заседание Россия. Следовательно, предложение РФ об обсуждении этой темы было отвергнуто и ее не включили в повестку дня.

Произошло это в начале заседания. Перед принятием решения представители США, Франции и Германии заявили, что запрос на обсуждение закона является попыткой России отвлечь внимание от процесса мирного перехода власти в Украине. К примеру, по мнению постпреда Франции в ООН Франсуа Делатра, российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.

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Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небедзя заявил, что вышеупомянутый закон прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских соглашений. Кроме того, он раскритиковал шаги бывшей украинской власти, в частности, и за ее действия на Донбассе.

В итоге внесение инициированного Россией вопроса поддержали только 5 членов, 6 высказались против и 4 воздержались.

Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции, представитель Германии в ООН Кристоф Хойзген, а также постпред Польши в ООН и заместитель постпреда США.

За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.

25 апреля Верховная Рада большинством голосов поддержала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных избранников. Уже в мае документ подписали спикер украинского парламента Андрей Парубий и пятый украинский президент Петр Порошенко. 16 мая текст закона обнародовало официальное издание Верховной Рады – газета "Голос Украины". Сам закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

Что предусматривает закон о языке? • На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.



• Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.



• К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.



* Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе.



• За систематическое нарушение будут штрафовать.





Закон о языке в деталях: инфографика 24 канала

Из-за таких шагов со стороны официального Киева Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН. По словам постоянного представителя Украины в организации Олега Николенко, таким образом Кремль пытается политизировать исключительно внутренний украинский вопрос. Также он отметил, что функционирование украинского языка в Украине никаким образом не угрожает международному миру и безопасности.