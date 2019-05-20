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      Совбез ООН заблокировал предложение России относительно языкового закона в Украине

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      Совет Безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ
      Совет Безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ / Фото из открытых источников

      Чены Совета Безопасности ООН большинством голосов не поддержали проведение заседания касаемо принятия в Украине закона О функционировании украинского языка как государственного. Инициировала это заседание Россия. Следовательно, предложение РФ об обсуждении этой темы было отвергнуто и ее не включили в повестку дня.

      Произошло это в начале заседания. Перед принятием решения представители США, Франции и Германии заявили, что запрос на обсуждение закона является попыткой России отвлечь внимание от процесса мирного перехода власти в Украине. К примеру, по мнению постпреда Франции в ООН Франсуа Делатра, российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.

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      Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небедзя заявил, что вышеупомянутый закон прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских соглашений. Кроме того, он раскритиковал шаги бывшей украинской власти, в частности, и за ее действия на Донбассе.

      В итоге внесение инициированного Россией вопроса поддержали только 5 членов, 6 высказались против и 4 воздержались.

      Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции, представитель Германии в ООН Кристоф Хойзген, а также постпред Польши в ООН и заместитель постпреда США.

      За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.

      25 апреля Верховная Рада большинством голосов поддержала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных избранников. Уже в мае документ подписали спикер украинского парламента Андрей Парубий и пятый украинский президент Петр Порошенко. 16 мая текст закона обнародовало официальное издание Верховной Рады – газета "Голос Украины". Сам закон, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

      Что предусматривает закон о языке? • На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.

      • Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.

      • К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.

      * Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе.

      • За систематическое нарушение будут штрафовать.


      Закон о языке в деталях: инфографика 24 канала

      Из-за таких шагов со стороны официального Киева Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН. По словам постоянного представителя Украины в организации Олега Николенко, таким образом Кремль пытается политизировать исключительно внутренний украинский вопрос. Также он отметил, что функционирование украинского языка в Украине никаким образом не угрожает международному миру и безопасности. 

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ УКРАИНСКОГО ЗАКОНА О ЯЗЫКЕ:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России языковый вопрос ООН
      Источник: 24 канал
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