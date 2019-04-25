Как Рада голосовала за закон о государственном языке

Накануне голосования за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Верховной Радой распространялись слухи о недостаточном количестве депутатов, готовых его поддержать. Одни говорили, что народные избранники побоятся голосовать, мол, чтобы не спровоцировать напряжение в обществе накануне майских праздников, другие – что он не ко времени.

Однако, закон все же был принят 278 голосами. Какие эмоции бушевали под Верховной Радой и внутри, кто приехал поддержать депутатов и о чем говорили в кулуарах – в репортаже журналистки 24 канала.

Все на митинг!

Утро четверга в столице выдалось солнечным и теплым. В воздухе летали весенние ароматы, которые предвещали удачный рабочий день, в том числе и для народных депутатов. Хотя вблизи парламента и собрался митинг в поддержку закона о государственном языке, а со сцены, которую поставили вблизи, выкрикивали речи в поддержку закона. Охраняли толпу и Раду несколько сотен полицейских.

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В парламенте в этот день собралось чуть ли не рекордное количество народных избранников, что бывает крайне редко. Некоторые из них даже надели вышиванку, таким образом выражая свою поддержку законопроекту. Хотя депутатов было много, однако они не спешили выходить в кулуары, где активно обсуждали, насколько вероятно положительное голосование за законопроект. Многие сходились во мнении, что вряд ли насобирают нужное количество голосов. Мол, депутаты опасаются, чтобы закон не спровоцировал массовые беспорядки в восточных регионах, ведь там его будут трактовать по-своему.



Побудить проголосовать за закон о языке, пришло несколько сотен украинцев

В это время с парламентской трибуны главный радикал страны Олег Ляшко в окружении своей команды заявлял о том, что его фракция проголосует за этот знаковый для нашей страны закон.

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В поддержку законопроекта высказался и председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Сегодня мы не делаем что-то особенное, мы выполняем Конституцию, где указано, что украинский язык является государственным. Мы примем закон, который урегулирует его функционирование, защитит его и делает языком страны, не затрагивая при этом других языков,

– отметил в своем выступлении Олег Березюк.

Фракция "Батькивщина" также поддержала закон. Выступая с трибуны, заместитель председателя партии Андрей Кожемякин подчеркнул, что они всегда защищали украинский язык. В частности, в 2012 году во время Языкового майдана.

Правда, еще до начала голосования в кулуарах Верховной Рады основатель "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в случае принятия языкового закона, они готовы оспаривать его в судах.

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У нас уже готова подача, где перечислены статьи, которые были нарушены при рассмотрении законопроекта. Уверен, что Конституционный суд должен отменить этот карательный закон. Таким образом, мы избежим дискриминации части наших граждан,

– подчеркнул он.

Зато поддержать языковой закон в парламент приехал Виктор Ющенко и почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет, которого в Раде поздравили овациями. А в правительственной ложе ожидали голосования вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, министр культуры Евгений Нищук.



В Раду пришло много гостей, чтобы поддержать депутатов

Через видео к депутатам обратились выдающиеся украинцы, в частности, поэт Иван Малкович, писательница Оксана Забужко, журналист Роман Скрыпин и другие. Они призвали поддержать судьбоносный закон.

Известные украинцы призвали поддержать закон о языке: смотрите видео

Поддержка в 278 голосов

Когда пришло время голосования, Рада буквально замерла в ожидании решения. И вот на табло появляется 278 "за", зал буквально взрывается одобрительными криками: "Слава Украине" – "Героям Слава!" После чего все вместе спели Гимн Украины.

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После удачного голосования пообщаться с журналистами в парламентские кулуары вышел почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет. Он сказал, что принятие закона об украинском языке имеет большое значение, поскольку он утверждает украинскую нацию.

Принятие закона об украинском языке имеет большое значение. Этот закон утверждает украинскую нацию. Есть нация – есть народ, а есть народ – есть государство. За что мы боролись не только когда получили государство? Именно за это мы боролись в течении многих веков. Но, мы победили, потому что с нами правда. А с правдой Бог, а там, где Бог, там всегда победа,

– отметил почетный Патриарх.



Необходимость принятия языкового закона подчеркивал и почетный Патриарх Филарет

Филарет поблагодарил народных депутатов за принятый закон. Также он отметил – это не значит, что в Украине запрещены другие языки.

Все языки в Украине разрешены и все мы говорим на разных языках, в частности, английском, немецком, русском, белорусском. В то же время, государственный язык один – украинский. Так же, как во всех европейских государствах, есть государственный язык, а есть те, на которых говорят некоторые граждане этих стран. Так же, как в Соединенных Штатах Америки люди общаются на многих языках, но английский – государственный язык. Ничего нового мы здесь не придумали, мы идем тем путем, что и другие государства,

– сказал Филарет.

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Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркнул – закон никоим образом не унижает национальные меньшинства.

Мы учли большинство поправок народных депутатов. На три года перенесли введение административной ответственности за нарушение закона. За это время во всех областях будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку. Этот закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких наказаний за то, что кто-то из военных вдруг не сможет говорить на украинском. Потому что наши военные хотят и уже сейчас общаются на украинском,

– добавил Николай Княжицкий.



Что предусматривает закон о языке

Член депутатской группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский добавил, что последние 28 лет у нас не было идеологической составляющей.

В конце концов, война изменила ситуацию и опустила на землю тех, кто считал, что мы с нашим северным соседом – братья. Этот закон – основополагающий в украинской государственности. Важно, понимаешь ли значимость языка государства, где ты живешь,

– заявил народный депутат.

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Его коллега народный депутат Ирина Луценко добавила, что функционирование украинского языка как государственного, никоим образом не влияет на осуществление религиозных обрядов, не будет уменьшать статус языков национальных меньшинств в общении и обучении.

"Вместе с тем, функционирование украинского языка как государственного будет побуждать государственных служащих общаться на нем, также это должны будут делать представители органов местного самоуправления. Вся документация, связанная с созданием государства тоже должна быть на государственном языке", – добавила нардеп.

Наконец депутаты заверили – спикер парламента и президент не будут затягивать с подписанием этого закона.