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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Оппозиционный блок" заблокировал подписание закона об украинском языке

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      Вилкул
      Вилкул / Фото из открытых источников

      Депутаты из фракции "Оппозиционного блока" заблокировали подписание принятого утром 25 апреля закона об украинском языке. Нардепы уже зарегистрировали два проекта постановления об отмене этого закона.

      Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов, вместе с тем 38 депутатов проголосовали против, среди них "Оппозиционный блок" и партия "Возрождение".

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Депутат Оппоблока Александр Вилкул написал на своей странице в Facebook, что "провокационный языковой закон нарушает Конституцию и противоречит европейским нормам права".

      Я считаю, что этот закон антиконституционный. Он нарушает как минимум две статьи Конституции. Мы сейчас заблокировали его подписание своим проектом постановления. Таким образом, ни спикер парламента Парубий, ни президент Порошенко не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу,
      – считает Вилкул.

      К тому же, он подчеркнул, что "Оппозиционный блок" собирается обратиться в Конституционный суд.

      Что меняет этот закон?​Языковая политика и условия ее реализации. На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте, и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.

      Що передбачає закон про мову –інфографіка
      Что предусматривает закон о языке – инфографика

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство языковый вопрос Верховная Рада Оппозиционный блок Александр Вилкул
      Источник: 24 канал
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