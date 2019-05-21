Россия объяснила, почему созвала Совбез ООН относительно украинского закона о языке

Постоянный представитель России в ООН Василий Небедзя убеждает, что украинский закон о языке нарушает минские соглашения. Кроме того, он подчеркнул, что для Украины вопрос о языке является коренной причиной внутреннего конфликта (Кремль называет войну на Донбассе), и именно из-за него официальный Киев потерял Крым и началась война на Донбассе.

По словам постпреда России, российско-украинский конфликт не существует, между тем есть "внутриукраинский конфликт и кризис относительно взаимоотношений Украины и России, который создало предыдущее украинское руководство".

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Россия пригласила провести это заседание из-за подписания закона о языке со стороны пятого украинского президента Порошенко. Действительно, закон вступает в силу в середине июля, а некоторые его положения начнут применять на протяжении нескольких лет, но это не отменяет его суть. По нашему твердому убеждению, этот закон прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских соглашений, которые Совбез ООН утвердил и поддержал своей резолюцией с февраля 2015 года. Таким образом, говорится о нарушении решений Совета Безопасности,

– утверждает он.

Кроме того, Кремль устами Небедзи обвинил Киев в том, что ВСУ совершают обстрелы мирных жителей на Донбассе, что Украина не выражает никакого желания прекратить огонь и законодательно устанавливать статус для оккупированных территорий на Востоке Украины, осуществлять обмен пленными и тому подобное.

"Однако, значение этой проблемы выходит далеко за рамки принятого в Украине закона. Хотим напомнить, что право на языковое самоопределение прямым текстом закреплено в комплексе мероприятий не случайно. Языковой вопрос, по сути, запустил в 2014 году центробежные тенденции в Украине", – добавил так называемый дипломат.

Он напомнил, что одним из первых решений власти, которая пришла после Майдана, была отмена закона о статусе русского языка. По его словам, именно после такого шага в восточных регионах Украины "молчаливое недовольство из-за событий на Майдане начало трансформироваться в борьбу за сохранение национальной культурной идентичности".

"Мы убеждены, что Совбез должен был прислать новому украинскому руководству четкий сигнал о необходимости курса на единство и сплочение украинцев, а не на их разделение. Ведь именно сплочение общества является лучшей гарантией устойчивого политического урегулирования. Собственно этот сигнал, как мы могли строить выводы, сделал центральным во время своей инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский. Но пока так считают не все, и призывы к вытеснению русского языка со стороны украинских националистов не стихают", – подытожил Небедзя.

То, что Россия будет созывать Совбез ООН из-за украинского языкового закона, стало известно 18 мая. Соответствующее заседание состоялось 20 мая, однако инициативу России в повестку дня так и не внесли – внесение инициированного Кремлем вопрос поддержали только 5 членов, 6 высказались против и 4 воздержались.

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Ранее постоянный представитель Украины в ООН Олег Николенко подчеркивал, что таким образом Кремль пытался политизировать исключительно внутренний украинский вопрос. Он отметил, что функционирование украинского языка в Украине никаким образом не угрожает международному миру и безопасности.

Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Чиновник считает, что РФ сознательно мухлюет с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", "ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже с оружием в руках".

Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию",

– заявил министр.

По его словам, с русским в Украине нет никаких проблем, зато проблемы есть с теми представителями России, "кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию".

Что предусматривает закон о языке? • На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.



• Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.



• К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.



* Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе.



• За систематическое нарушение будут штрафовать.





Закон о языке в деталях: инфографика 24 канала