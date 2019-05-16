Сколько украинцев положительно относятся к России и Путину

К России относятся положительно 40,3% украинцев, а к президенту РФ Владимиру Путину -12,6% опрошенных. Для сравнения, в феврале к России хорошо относились 57% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг". Редакция 24 канала предостерегает, что любые соцопросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

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Что еще известно об отношении украинцев к России?

9,2% опрошенных украинцев заявили, что очень положительно относятся к России,

31,4% – скорее положительно,

31,4% – скорее отрицательно,

28% – очень негативно.

Как украинцы относятся к Путину?

12,6% опрошенных заявили, что положительно относятся к Путину,

65,6% – негативно,

16,6% – нейтрально,

4,7% – затруднились ответить,

0,4% – ответили, что не знают такого.

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Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная погрешность выборки – не более 1,83%.