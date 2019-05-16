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      Сколько украинцев положительно относятся к России и Путину

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      Отношение украинцев к Путину и России
      Отношение украинцев к Путину и России / Tsargrad.tv

      К России относятся положительно 40,3% украинцев, а к президенту РФ Владимиру Путину -12,6% опрошенных. Для сравнения, в феврале к России хорошо относились 57% украинцев.

      Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг". Редакция 24 канала предостерегает, что любые соцопросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

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      Что еще известно об отношении украинцев к России?

      • 9,2% опрошенных украинцев заявили, что очень положительно относятся к России,
      • 31,4% – скорее положительно,
      • 31,4% – скорее отрицательно,
      • 28% – очень негативно.

      Как украинцы относятся к Путину?

      • 12,6% опрошенных заявили, что положительно относятся к Путину,
      • 65,6% – негативно,
      • 16,6% – нейтрально,
      • 4,7% – затруднились ответить,
      • 0,4% – ответили, что не знают такого.

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      Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная погрешность выборки – не более 1,83%.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Статистика Социологическое исследование
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