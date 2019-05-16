Чем грозит реванш пророссийских сил на выборах в Раду: заявление СБУ

Реванш пророссийских сил на парламентских выборах осенью несет серьезную угрозу для Украины, ведь тогда у Кремля появится возможность с помощью этих политсил менять законы Украины.

Заместитель главы Службы безопасности Олег Фролов на дискуссии относительно внешнего вмешательства в украинские президентские выборы 2019 года отметил, что Россия давно вмешивается во все сферы жизнедеятельности Украины, передает "Интерфакс".

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Приход пророссийских сил в парламент – это очень важно (для России – 24 канал). Украина – парламентско-президентская республика. Если этот реванш состоится и произойдет приход пророссийских партий, тогда появится возможность изменить не только законы Украины, но и Конституцию,

– сказал он.

В то же время представитель СБУ констатировал, что "как ни странно, но больше всего инвестиций все еще идет в Украину из России".

К слову, ранее бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен рассказал, что Россия попытается делегитимизировать ситуацию в Украине во время парламентской кампании, которая начнется в Украине осенью. По его мнению, Кремль рассчитывает продвинуть в Верховную Раду кандидатов, которые будут поддерживать РФ. Цель Москвы – превратить новый украинский парламент "в еще более фрагментированный и меньше реформистский, чем тот, что есть сейчас. Хаос будет служить интересам России больше, чем любой отдельный украинский политик или партия".

Что известно о выборах в Верховную Раду?27 октября, если избранный президентом Владимир Зеленский не распустит парламент досрочно, избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации нужно подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.



Результаты выборов ЦИК должен обнародовать не позднее, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранной Рады должна пройти до 16 декабря.





Рейтинг партий в Украине по состоянию на апрель