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      Чем грозит реванш пророссийских сил на выборах в Раду: заявление СБУ

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      СБУ назвала главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
      СБУ назвала главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине / president.gov.ua

      Реванш пророссийских сил на парламентских выборах осенью несет серьезную угрозу для Украины, ведь тогда у Кремля появится возможность с помощью этих политсил менять законы Украины.

      Заместитель главы Службы безопасности Олег Фролов на дискуссии относительно внешнего вмешательства в украинские президентские выборы 2019 года отметил, что Россия давно вмешивается во все сферы жизнедеятельности Украины, передает "Интерфакс".

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      Приход пророссийских сил в парламент – это очень важно (для России – 24 канал). Украина – парламентско-президентская республика. Если этот реванш состоится и произойдет приход пророссийских партий, тогда появится возможность изменить не только законы Украины, но и Конституцию,
      – сказал он.

      В то же время представитель СБУ констатировал, что "как ни странно, но больше всего инвестиций все еще идет в Украину из России".

      К слову, ранее бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен рассказал, что Россия попытается делегитимизировать ситуацию в Украине во время парламентской кампании, которая начнется в Украине осенью. По его мнению, Кремль рассчитывает продвинуть в Верховную Раду кандидатов, которые будут поддерживать РФ. Цель Москвы – превратить новый украинский парламент "в еще более фрагментированный и меньше реформистский, чем тот, что есть сейчас. Хаос будет служить интересам России больше, чем любой отдельный украинский политик или партия".

      Что известно о выборах в Верховную Раду?27 октября, если избранный президентом Владимир Зеленский не распустит парламент досрочно, избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации нужно подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.

      Результаты выборов ЦИК должен обнародовать не позднее, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранной Рады должна пройти до 16 декабря.

      парламентські вибори
      Рейтинг партий в Украине по состоянию на апрель

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Новости России Украина – Россия СБУ
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