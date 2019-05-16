16:53
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Чим загрожує реванш проросійських сил на виборах в Раду: заява СБУ

      1141 Читать новость на русском
      СБУ назвала головні загрози від Кремля на парламентських виборах в Україні
      СБУ назвала головні загрози від Кремля на парламентських виборах в Україні / president.gov.ua

      Реванш проросійських сил на парламентських виборах восени несе серйозну загрозу для України, адже тоді у Кремля з'явиться можливість за допомогою цих політсил змінювати закони України.

      Заступник глави Служби безпеки Олег Фролов на дискусії щодо зовнішнього втручання в українські президентські вибори 2019 року зауважив, що Росія давно втручається у всі сфери життєдіяльності України, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти

      Прихід проросійських сил у парламент – це дуже важливо (для Росії, – 24 канал). Україна – парламентсько-президентська республіка. Якщо цей реванш відбудеться і станеться прихід проросійських партій, тоді з'явиться можливість змінити не тільки закони України, а й Конституцію,
      – сказав він.

      У той же час представник СБУ констатував, що "як не дивно, але найбільше інвестицій все ще йде в Україну з Росії".

      До слова, раніше колишній генеральний секретар НАТО та екс-прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен розповів, що Росія спробує делегітимізувати ситуацію в Україні під час парламентської кампанії, яка почнеться в Україні восени. На його думку, Кремль розраховує просунути у Верховну Раду кандидатів, які будуть підтримувати РФ. Мета Москви – перетворити новий український парламент "на ще більш фрагментований та менше реформістський, ніж той, що є зараз. Хаос буде слугувати інтересам Росії більше, ніж будь-який окремий український політик або партія".

      Що відомо про вибори до Верховної Ради?27 жовтня, якщо обраний президентом Володимир Зеленський не розпустить парламент достроково. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.

      Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.

      парламентські вибори
      Рейтинг партій в Україні станом на квітень

      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
      сьогодні
      9061
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 28
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 187
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1069
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 398
      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      сьогодні , 14:48 Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      382
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук