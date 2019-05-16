Чим загрожує реванш проросійських сил на виборах в Раду: заява СБУ

Реванш проросійських сил на парламентських виборах восени несе серйозну загрозу для України, адже тоді у Кремля з'явиться можливість за допомогою цих політсил змінювати закони України.

Заступник глави Служби безпеки Олег Фролов на дискусії щодо зовнішнього втручання в українські президентські вибори 2019 року зауважив, що Росія давно втручається у всі сфери життєдіяльності України, передає "Інтерфакс".

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Прихід проросійських сил у парламент – це дуже важливо (для Росії, – 24 канал). Україна – парламентсько-президентська республіка. Якщо цей реванш відбудеться і станеться прихід проросійських партій, тоді з'явиться можливість змінити не тільки закони України, а й Конституцію,

– сказав він.

У той же час представник СБУ констатував, що "як не дивно, але найбільше інвестицій все ще йде в Україну з Росії".

До слова, раніше колишній генеральний секретар НАТО та екс-прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен розповів, що Росія спробує делегітимізувати ситуацію в Україні під час парламентської кампанії, яка почнеться в Україні восени. На його думку, Кремль розраховує просунути у Верховну Раду кандидатів, які будуть підтримувати РФ. Мета Москви – перетворити новий український парламент "на ще більш фрагментований та менше реформістський, ніж той, що є зараз. Хаос буде слугувати інтересам Росії більше, ніж будь-який окремий український політик або партія".

Що відомо про вибори до Верховної Ради?27 жовтня, якщо обраний президентом Володимир Зеленський не розпустить парламент достроково. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.



Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.





Рейтинг партій в Україні станом на квітень